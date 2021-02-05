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【大行點睇】管理層指壽險並未V型反彈 野村輕微下調平保目標價

股樓投資 11:05 2021/02/05

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野村發表研究報告，指中國平安 （02318） 管理層雖然有信心有增長，但指今年壽險新業務價值並沒有V型反彈的空間，未來3年代理數字將保持在100萬人左右。

該行又指，公司對華夏幸福（滬：600340）的風險敞口達到540億元人民幣，現時平保正與政府討論撥備的問題，平保指整冊投資仍然穩定，資產對負債年期收窄至4.2年，平均投資回報約5.5%。

野村認為壽險業務最壞情況預計已過，但考慮到今年銷售情況及改革計劃，該行將2021年及2022年的新業務價值預期較原先估計分別調低4%及7%，目標價輕微下降至114.88元。

今早平保股價跌約0.7%至91.15元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 中國 目標價 銷售 人民幣 新業務價值 中國平安（02318） 華夏幸福（滬：600340）

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