【新股IPO】健倍苗苗2161搭上快手順風車 首日掛牌最高曾升逾1.6倍 收市升8成 一手賺1920元

由雅各臣（02633）分拆上市的健倍苗苗（新上市編號：02161）首日掛牌高開23%，報1.48元，隨後升幅拓大，曾見高3.2元，升1.6倍，收市報2.16元，升80%，一手2000股計，每手帳面賺1920元。

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健倍苗苗一手中籤率8% 暗盤最多一手賺逾千元，見【下一頁】

健倍苗苗跟快手科技（01024）同期招股掛牌，風頭自然被快手搶盡，不過由於其集資額細，加上產品是為大眾熟悉的品牌如保濟丸，都能吸引到一班捧場客。今早開表現就較昨日暗盤更突出。根據富途暗盤交易平台，該股曾高見1.77元，較招股價1.2元升47.5%，每手2000股計，一手帳面賺1140元。至於在耀才交易場亦曾升42.5%至1.71元，一手帳面賺1020元。

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快手科技1024掛牌高開升近2倍 一手賺2.23萬，見【下一頁】

健倍苗苗是次集資所得，其中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金；43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分，為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金；9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。

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記者：張以正