【特朗普卸任】佛州有城市將2月首周定為「特朗普周」

前美國總統特朗普卸任後,特朗普的影響力還在。美國佛羅里達州有城市宣布,把每年2月的首周定為「特朗普周」(Donald J. Trump Week),以表揚特朗普在任時的政績,包括沒有發動新的戰爭、為製造業及建造業創造120萬個職位。

佛羅里達州弗城市羅斯特普魯夫 (Frostproof)市長阿爾貝(Jon Albert)指:

「前總統特朗普獲得了壓倒性的支持,在佛羅里達州羅斯特普魯夫537號區獲得了76.43%的選票,兩次大選都贏得佛羅里達州,其獲得的選票超過美國歷史上任何在任總統。」

(Former President Donald J. Trump was overwhelmingly supported, and received 76.43% of the votes in Frostproof, Fla., Precinct 537, won the state of Florida twice and received more votes than any incumbent in United States history.)