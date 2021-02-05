【特朗普卸任】佛州有城市將2月首周定為「特朗普周」

前美國總統特朗普卸任後，特朗普的影響力還在。美國佛羅里達州有城市宣布，把每年2月的首周定為「特朗普周」（Donald J. Trump Week），以表揚特朗普在任時的政績，包括沒有發動新的戰爭、為製造業及建造業創造120萬個職位。

曾支持彈劾特朗普被算帳 共和黨眾議員避過罷免 【下一頁】

佛羅里達州弗城市羅斯特普魯夫 （Frostproof）市長阿爾貝（Jon Albert）指：

「前總統特朗普獲得了壓倒性的支持，在佛羅里達州羅斯特普魯夫537號區獲得了76.43%的選票，兩次大選都贏得佛羅里達州，其獲得的選票超過美國歷史上任何在任總統。」 （Former President Donald J. Trump was overwhelmingly supported, and received 76.43% of the votes in Frostproof, Fla., Precinct 537, won the state of Florida twice and received more votes than any incumbent in United States history.）

今年的「特朗普周」在2月1日至2月6日展開。佛州共和黨眾議員薩巴蒂尼（Anthony Sabatini）指出，羅斯特普魯夫是美國首個城市訂立「特朗普周」。

薩巴蒂尼此前倡議將「27號美國國道」改名為「唐納德特朗普總統高速公路」（President Donald J. Trump Highway）。

責任編輯：林嘉莉