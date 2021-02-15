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【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌

新股IPO 07:02 2021/02/15

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諾煢健康認購人數破100萬

諾輝健康 （新上市編號：06606） 截止招股，市場消息指出，諾輝健康是次吸引107萬人認購，超額認購逾4100倍，凍資逾8500億元。諾輝健康將於周三（17日）進行暗盤交易、2月18日掛牌。

綜合多間券商數據顯示，諾輝健康孖展暫錄2166.2億元孖展認購，超額認購1060倍，當中輝立借出350億、富途借出299.6億元、耀才借出323億、華泰借出250.7億元。另外，消息指國際配售已獲足額認購，國際配售部分提早一天於周二截止認購。

外電報道，諾輝健康計劃以每股26.66元定價，為招股價範圍22.7至26.66元的上限價，預期將集資約20.42億元。

【下一頁】參考承銷團給予諾輝健康估值有幾多

【下一頁】抽幾多手諾輝健康先穩中一手？

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諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。諾輝健康將於2月18日掛牌。

多家銀行豁免認購諾輝健康新股手續費【下一頁】

認購前需要認清五大要點　按【下一頁】了解更多

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記者：謝卓榮

港股 諾輝健康—B（06606） 集資 IPO

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