  • 22°C
香港時間 : 2021214日 (日) 12:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、下周四（18日）掛牌

新股IPO 11:34 2021/02/14

分享：

諾煢健康認購人數破100萬

諾輝健康  （新上市編號：06606）  今日截止招股，本地傳媒報道，諾輝健康是次吸引107萬人認購，超額認購逾4100倍，凍資逾8500億元。諾輝健康將於下周三（17日）進行暗盤交易、2月18日掛牌。

綜合多間券商數據顯示，諾輝健康孖展暫錄2166.2億元孖展認購，超額認購1060倍，當中輝立借出350億、富途借出299.6億元、耀才借出323億、華泰借出250.7億元。另外，消息指國際配售已獲足額認購，國際配售部分提早一天於周二截止認購。

外電報道，諾輝健康計劃以每股26.66元定價，為招股價範圍22.7至26.66元的上限價，預期將集資約20.42億元。

【下一頁】參考承銷團給予諾輝健康估值有幾多

【下一頁】抽幾多手諾輝健康先穩中一手？

    點擊圖片放大
    +5
    +4

諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。諾輝健康將於2月18日掛牌。

多家銀行豁免認購諾輝健康新股手續費【下一頁】

認購前需要認清五大要點　按【下一頁】了解更多

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】健倍苗苗2161搭上快手順風車 首日掛牌最高曾升逾1.6倍

【新股IPO】蘇州貝康醫療2170追揸沽攻略　券商：升幅約一倍

記者：謝卓榮

港股 諾輝健康—B（06606） 集資 IPO

上一篇文章

【新股IPO】賽生藥業計劃集資31億　最快下周五（19日）招股、估值達240億

下一篇文章

【牛年2021】港股牛年必牛？　恒生指數四次牛年表現話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農曆新年】港股牛年當旺？　專家嚴選牛年八大牛股！
【農曆新年】港股牛年當旺？　專家嚴選牛年八大牛股！
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【限聚令放寬至四人】年初七起放寬堂食至晚上十時、食肆顧客必須掃瞄「安心出行」　重開美容院健身中心等場所
【牛年股市】港股牛年走勢把脈　麥玲玲：農曆5、6月可考慮撈底
【牛年股市】港股牛年走勢把脈　麥玲玲：農曆5、6月可考慮撈底
【安心出行】年初七起食飯睇戲要用安心出行　一文看清安心出行App 使用權限
【安心出行】年初七起食飯睇戲要用安心出行　一文看清安心出行App 使用權限
【港股黑期+ADR】騰訊ADR高港1.5%　恒指黑期升146點（不斷更新）
【港股黑期+ADR】騰訊ADR高港1.5%　恒指黑期升146點（不斷更新）
【牛年2021】港股牛年必牛？　恒生指數四次牛年表現話你知
【牛年2021】港股牛年必牛？　恒生指數四次牛年表現話你知