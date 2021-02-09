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【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2051億超購逾1000倍、國際配售提早截飛

新股IPO 13:09 2021/02/09

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諾輝健康於2月5日起招股。

諾輝健康  （新上市編號：06606）  上周五（2月5日）起招股，周二（9日）將截止孖展認購。綜合多間券商數據顯示，諾輝健康孖展暫錄2051.65億元孖展認購，超額認購1003.68倍，當中輝立借出300億、富途借出294.2億元、耀才借出287億、華泰借出250.7億元。另外，消息指國際配售已獲足額認購，國際配售部分提早一天於周二截至認購。

諾輝健康將於2月10日（周三）截止招股。

外電報道，諾輝健康計劃以每股26.66元定價，為招股價範圍22.7至26.66元的上限價，預期將集資約20.42億元。

【下一頁】參考承銷團給予諾輝健康估值有幾多

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諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。諾輝健康將於2月18日掛牌。

多家銀行豁免認購諾輝健康新股手續費【下一頁】

認購前需要認清五大要點　按【下一頁】了解更多

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記者：謝卓榮

港股 諾輝健康—B（06606） 集資 IPO

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