【新股IPO】諾輝健康6606招股火熱 擬上限定價　孖展暫錄2046億超購逾1000倍、國際配售提早截飛

▲ 諾輝健康於2月5日起招股。

諾輝健康 （新上市編號：06606） 上周五（2月5日）起招股，暫錄得2045.8億元孖展認購，超額認購1000.8倍，當中輝立借出300億、富途借出289.9億元、耀才借出287億、華泰借出250.7億元。另外，消息指國際配售已獲足額認購，國際配售部分將提早一天於周二（2月9日）截至認購。

諾輝健康將於2月10日（周三）截止招股。

外電報道，諾輝健康計劃以每股26.66元定價，為招股價範圍22.7至26.66元的上限價，預期將集資約20.42億元。

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諾輝健康招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。諾輝健康將於2月18日掛牌。

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記者：謝卓榮