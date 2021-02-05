【中芯國際】中芯擴產設備下半年才到位　無客戶要離開、梁孟松缺席業績會

▲ 中芯國際今年資本開支43億美元，主要用於成熟工藝擴產。

全球陷入芯片荒，中芯國際 （00981） 聯合首席執行官趙海軍在業績會表示，公司成熟製程產能料持續滿載，今年首季度營收將重返10億美元，在產能分配上中芯國際會優先保證長期合作夥伴、戰略夥伴的需求。半導體行業供不應求，不少半導體廠相繼加價，趙海軍指，中芯國際長期、戰略夥伴的價格會按以往簽訂的合約執行，但臨時、加急的訂單則有更多議價空間，漲價是經過和客戶商量。

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中芯國際今年資本開支43億美元，大部分將用於成熟工藝的擴產，公司計劃今年成熟12吋產綫擴產1萬片，成熟8吋產綫擴產不少於4.5萬片。惟趙海軍指，由於美國禁令影響，設備的採購較以往緩慢，預計下半年才能到位，意味產能擴充至少要下半年至明年才能見成效。

他續指，因此產能擴充對全年幫助不大，預計今年收入錄得中高單位數增長，但集團希望未來數年28納米或以上產能穩步增長，同時保持穩定的盈利能力。

中芯國際今早低開1.1%，惟業績會後跌幅擴大至9%，曾低見24.8元，最新仍跌7%，報25.4元，成交34億元。

趙海軍：沒有發現客戶下定決心離開中芯

美國去年底將中芯國際列入實體清單，打擊中芯國際業務，尤其是先進製程業務。趙海軍回應表示，客戶雖然有憂慮，但現時全球產業鏈緊張，客戶並沒有立刻更換供應商，而是與中芯國際一起佈局下一步擴產、產品，目前沒有發現有客戶下定決心離開中芯國際。

他又稱，因外部因素中芯國際先進製程大客戶變動，上季產能利用率不足，爬坡需要時間，收入貢獻低於預期，同時有折舊的負擔，拖累集團整體毛利率表現。公司今年對先進製程的態度是，會繼續向美國申請設備、材料、軟件等的出口許可證，同時謹慎擴充產能。

先進製程大將梁孟松缺席業績會

另外值得留意是，早前傳出請辭風波的聯合首席執行官梁孟松並沒有像以往一樣參與本次業績會，本次業績會由聯合首席執行官趙海軍、首席財務官高永崗主持。

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記者：陳健婷