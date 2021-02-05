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【基建上馬】1月各地基建密集式展開　全國近3萬億項目開工

股樓投資 11:21 2021/02/05

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內地報道，今年來各地基建項目密集式開工，令機械工程相關產業處於高景氣。專家認為，在經濟復甦階段，傳統基建投資放緩，新基建將會發力，預計今年基建投資保持適度增長。

【大行點睇】管理層指壽險並未V型反彈 野村輕微下調平保目標價，請按【見下頁

據Mysteel不完全統計，1月全國各地開工的重大項目共有5,748個，總投資額達到2.89萬億元（人民幣，下同），項目數量按月增加79.5%，投資額按年增長7.4%。

由地方政府的工作報告可見，2021年穩投資繼續進行，其中陝西提出省級重點項目投資4,200億元以上，河南力爭年度完成投資2萬億元。

【新股IPO】健倍苗苗2161搭上快手順風車 首日掛牌最高曾升逾1.6倍，請按【見下頁

除了傳統的公路、鐵路投資，中辦國辦印發的《建設高標準市場體系行動方案》提出，要強化市場基礎設施建設，加大新型基礎設施投資力度。國家發改委近日表示，將聚焦「兩新一重」和短板弱項，擴大有效投資，加快5G、工業互聯網、大數據中心等建設。工信部表示，將按照適度超前的原則，持續深化5G網絡建設部署，2021年計劃新建5G基站60萬個。

西南證券首席宏觀分析師葉凡預計，2020至2025年5G網絡、人工智能、工業互聯網、數據中心等重點領域投資總規模約為17.6萬億元，年均增長23.4%。

【延伸閱讀】大行點睇：平安證券3大理由預期 港股仍處於牛市首階段 推薦2月份10大金股，請按【見下頁

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記者：林衛

人民幣 基建項目 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中華人民共和國工業和信息化部 經濟

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