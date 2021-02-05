長建與電能收購加拿大首個可再生能源項目　代價最高4.2億元

▲ 長建與電能收購加拿大首個可再生能源項目。

長建 （01038） 及電能 （00006） 全資擁有之Canadian Power Holdings Inc.已就收購加拿大Okanagan Wind項目訂立協議。長建及電能同意按50：50基準，為收購Okanagan Wind提供最高4.2億港元（折合約7,000萬加元）的資金。電能預期將以內部資源撥付有關出資。

長建股價最新報41.5元，跌1%，電能跌0.5%，最新報41.6元。

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收購總代價包括基本收購代價約3.2億元（約5,330萬加元）、交易費用及於交易完成時向賣家支付之若干調整金額，與及承擔項目之第三方債務代價。

Okanagan Wind位於加拿大英屬哥倫比亞省之Okanagan地區，有兩個風電場，合計裝機容量為30兆瓦，供電合同尚餘37年，可提供穩定收入。完成收購後，將會是長建與電能在加拿大首個可再生能源項目，進一步擴充環球可再生能源組合。

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編輯：吳敏芳