【終止服務】YouTube 3月起停止支援第三代Apple TV　可用AirPlay取代

▲ YouTube應用程式從三月起，將不再在第三代Apple TV上予用家使用。

去年底蘋果（Apple）的Apple TV推出tvOS 14更新，開始支援YouTube的4K播放，對於不少Apple TV用家來說絕對是一種喜訊。不過，使用第三代Apple TV的老用戶近日就收到蘋果通知，YouTube應用將於下月初停止支援第三代Apple TV。

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外國科技媒體The Verge及9To5Mac報道提及，從3月初開始，YouTube應用程式將不再在第三代Apple TV上予用家使用，第三代Apple TV用戶將無法再直接在Apple TV上觀看YouTube。用家仍然可以在Apple TV 4K、Apple TV HD、iPhone或iPad上觀看YouTube，也可透過iPhone或iPad將YouTube內容AirPlay到Apple TV上。

是次停用只適用於第三代Apple TV。據稱是因為第三代Apple TV無法使用tvOS應用商店，無法進行程式更新，因此YouTube決定不再支援第三代。而第四代和第五代Apple TV機型則不受影響。

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責任編輯：曾曉汶