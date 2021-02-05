【美股焦點】Tesla年初至今16%回報未算勁　四隻小型電車股竟黑馬跑出？

電動車巨頭Tesla年初至今錄得16%的回報，但在一眾電動車股中並非表現最好。近日小型電動車股便頻頻發力，電動商用車製造商Workhorse（WKHS）便在過去兩周升逾70%，創下42.96美元的歷史新高；小型電動車股Arcimoto（FUV）以及Electrameccanica Vehicles (SOLO)也在年初至今錄得13%及14%的回報，前者市值更首次突破10億美元; Canoo (GOEV) 亦錄得12%的回報。

【美股焦點】捕捉下一隻Tesla? 四家電車製造商將借殼上市

四家近日炒起的電車股，車款千奇百趣（見圖）

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為何這些小型電車股突獲市場青睞？財經雜誌《巴隆氏》分析，原因之一是拜登（Joe Biden）新政府支持電動車行業，令行業中一些過往無受重視的股份獲重估，如Workhorse便受惠於拜登早前宣布將政府車隊更換成電動車的大計。

另外，與大企業的合作方案也是令上述電車股獲青睞的原因之一，如早前便有報告指，Canoo與蘋果正在研發的iCar有關連，至於Arcimoto便在上月初公布將會在俄勒岡州設185,000平方尺的工廠。值得留意的是，上述消息都是舊聞，至於為何直至今年才炒起，或許正應驗大行看好小型股的預期。

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