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【新股IPO】快手科技1024掛牌高開升近2倍 一手賺2.23萬

股樓投資 10:46 2021/02/05

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快手科技（01024）正式登場，今早首日掛牌開市報338元，較招股價115元升1.9倍，後略回落，暫時最低見301元，仍升近162%，現報313.2元。

快手挾着「短視頻第一股」之名成功登陸香江，自招股以來已成為市場熱話，風頭絕不遜於去年上市失敗的螞蟻集團。昨日上市前暗盤已升勢凌厲，根據富途交易平台，快手暗盤最高曾較招股價115元升逾26倍，高見412元，隨後股價略回落，有近２倍升幅。

根據艾瑞諮詢，截至去年9月底止九個月，全球範圍內，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大直播平台，以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台，以商品交易總額計第二大直播電商平台。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

快手—W（01024） 港股

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