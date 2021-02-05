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【新股IPO】快手科技1024掛牌升1.6倍 一手帳面賺1.85萬元

股樓投資 10:46 2021/02/05

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快手科技（01024）正式登場，今早首日掛牌開市報338元，較招股價115元升1.9倍，最高曾升近２倍至345元，收市報300元，仍升1.6倍，以每手100股計，一手帳面賺1.85萬元；全日成交近1.2億股，涉資375億元。

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快手挾着「短視頻第一股」之名成功登陸香江，自招股以來已成為市場熱話，風頭絕不遜於去年上市失敗的螞蟻集團。昨日上市前暗盤已升勢凌厲，根據富途交易平台，快手暗盤最高曾較招股價115元升逾26倍，高見412元，隨後股價略回落，有近２倍升幅。

根據艾瑞諮詢，截至去年9月底止九個月，全球範圍內，快手是以虛擬禮物打賞流水及直播平均月付費用戶計最大直播平台，以平均日活躍用戶數計第二大的短視頻平台，以商品交易總額計第二大直播電商平台。

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記者：張以正

快手—W（01024） 港股
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