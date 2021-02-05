【快手科技IPO】快手1024午後升幅減、1300個買盤望300元入手　首日最多升1.9倍

▲ 快手科技首日掛牌開市即升1.9倍

快手科技 （01024） 今日掛牌，快手開市報338元，較定價115元升193.9%，早段最高見345元，以快手每手100股計，每手帳面最多賺23,000元。快手科技交投火熱，首20分鐘成交已逾200億元，其後升幅回順，至中午收市，快手科技報303.6元，升1.64倍，成交289億元。

以半日收市價計，每手中籤快手科技投資者帳面賺18860元。

午後快手升幅轉弱，低見300.2元，但至下午3時16分，300元水平有逾1300個買盤部署買貨，涉及約410萬股，相當於12.3億元。

▲ 午後有約1300個買盤開價300元部署買入快手，涉資逾12億元

快手科技首掛開市市值約1.3萬億元，更勝京東 （09618） 、小米 （01810） 。摩通以快手科技暗盤交易升幅近1.8倍，預計股份達速納MSCI中國指數、富時中國指數、恒生國指、恒生科技指數，在國指、科指權重更可達同股不同權股份上限5%和8%。

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快手1024首掛即可沽空 同日推出期貨期權輪證 【下一頁】

圖看快手基本面

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快手昨於富途暗盤，曾高見421元，較招股價115元高267%，最終收報收報336.6元，而輝立等券商因系統故障昨暫停快手暗盤交易。根據快手在富途及耀才的暗盤表現，快手升幅高近兩倍，若相關動力維持，快手大有機會首日上市即晉身萬億市值公司行列。

快手科技公開招股部分吸引142.3萬人認購，凍資1.28萬億元，超購倍數達1203倍，順利成為新股凍資王、人氣王。快手科技更是一手難求，快手科技一手（100股）中籤率僅4%，當有69.6萬人作「一手黨」認購，僅2.8萬人獲分貨，認購500手即「乙組」才穩獲一手，即要出資575萬元認購才能分貨。

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編輯：吳敏芳