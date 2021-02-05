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【異動股】嘉里物流傳洽順豐入股、今早停牌　順豐﹕重大不確定（第二版）

股市 12:26 2021/02/05

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嘉里物流今早停牌。

嘉里物流 （00636） 今早停牌，以待刊發內幕消息的公告。 外電報道，順豐（深：002352）正在考慮投資於「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流。順豐今早亦在A股市場停牌。順豐中午在內地A股公布，擬收購一家公司部分股權，但存在「重大不確定性」，擬停牌不超過5個交易日。

順豐表示，考慮收購是為了提升綜合物流解決方案能力，停牌期間會繼續推進事項，適時公布和復牌。

外電消息指， 嘉里物流除了引入順豐外，還考慮將一些資產出售給母公司，潛在交易的細節仍在討論中，且交易結構可能會改變。

嘉里物流完成分拆上市　擬於本月底派特別息13.8港仙【下一頁】

嘉里物流周四（4日）股價飈升25%，收報23.45元。

嘉里物流的客戶包括時尚品牌、食品和飲料分銷商、消費品公司、電子產品製造商以及遍及亞洲的其他公司。根據其網站，該公司還透過Kerry Express品牌在亞洲7個市場提供包裹快遞服務。

（第二版新增﹕順豐A股公告）

相關文章：

【摩通聘富二代】摩通前高層聘未達標嘉里物流主席兒子　梁嘉彰提供利益罪不成立

【業績】嘉里物流半年核心純利升29%息11仙　管理層：未來18個月供應鏈料仍然混亂（第二版）

編輯：吳敏芳

港股 A股 嘉里 順豐控股（深：002352） 嘉里物流（00636） 停牌

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