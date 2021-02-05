【港股市況】恒生指數高開191點　快手科技首掛高開1.9倍（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚上升，道指升332點。港股今早承接高開，恒生指數開報29305點，升191點。快手科技 （01024） 首日掛牌開報338元，高招股價1.9倍。

即市走勢：

【09：34】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾4%，低見26元。

【09：30】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.7%；騰訊 （00700） 升1.8%；美團 （03690） 升2.2%；小米 （01810） 升1.3%。

【09：28】中芯國際 （00981） 績後低開近1.1%，開報27元。中芯上季收入按年增長17%至9.81億美元，略勝公司早前指引，純利按年大增1.9倍至2.57億美元，大勝市場預期。

【中芯國際業績】中芯上季純利按年大增1.9倍 績後低開近1.1%

【09：20】恒生指數開報29305點，升191點。快手科技 （01024） 首日掛牌開報338元，高招股價1.9倍。

【新股IPO】快手科技開市報338元升1.9倍

【09：20】嘉里物流 （00636） 今早停牌，外電報道，順豐（滬：002352）正在考慮投資於「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流。順豐今早亦在A股市場停牌。

嘉里物流今早停牌 傳順豐入股

【09：16】人民幣中間價報6.4710，下調105點子。

【09：14】即月期指開報29070點，跌20點。

【09：10】人行開展1000億元人民幣14天期逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：00】快手科技 （01024） 今日上市，周四暗盤交易升勢強勁。

【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億 輝立暗盤突暫停

【08：56】恒指黑期升約173點，報29191點。道指期貨跌13點，報30937點。

【08：30】諾輝健康6606主營癌症篩查、引16名基投 認購前要知的五大要點

【08：20】阿里擬發行50億美元計價優先無抵押債券 年期最長達40年（第三版）

【08：10】蘇州貝康醫療 （02170） 以每股27.36元上限定價，超額認購401.8倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】蘇州貝康醫療2170共26萬人認購 超額認購近402倍一手中籤率10% （附分配結果）

【07：50】永利澳門 （01128） 第四季由盈轉虧，蝕1.4億美元，相對去年同期純利1.8億美元。期內，經營收益4億美元，按年下跌近64%。

【永利業績│濠賭】永利澳門第四季按年盈轉虧 蝕1.4億美元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.8元，升0.8元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報739.54元，升4.04元或近0.6%。

【07：30】美股上升，科技股績佳，加上美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，道指收市升332點或1.08%，報31055點。標指與納指齊破頂，標指收市升41點或1.09%，報3871點。納指升167點或1.23%，收報13777點。

港股ADR收報29221點，升107點或近0.4%。恒指夜期無升跌，收報29090點，低水24點。

道指升332點港股ADR升107點 紐約期金跌2.4%

責任編輯︰梁浩碩