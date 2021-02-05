【港股市況】恒生指數午後初段升逾百點　快手科技、健倍苗苗齊升逾一倍（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股高開，恒生指數開報29305點，升191點，大市早段曾升逾300點，其後升勢回順，恒生指數半日升152點，報29265點，成交1395億元。快手首掛升1.6倍；健倍苗苗亦升近1.1倍。濠賭股造好，銀娛破頂升逾5%。

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焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢：

【13：25】車股逆市向下，吉利 （00175） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌近3%；華晨 （01114） 跌2%；長汽 （02333） 跌逾3；恒大汽車 （00708） 跌近1%。

【13：23】快手 （01024） 成交突破300億元，股價報306元，升1.6倍。

【13：02】港股午後初段升約137點，報29250點。

【12：48】恒指黑期升約198點，報29216點。

【12：30】小米今下午2時發布新形態屏幕技術

【12：00】恒生指數半日升152點，報29265點，成交1395億元。快手首掛升1.6倍；健倍苗苗亦升近1.1倍。濠賭股造好，銀娛破頂升逾5%。

【11：48】美團 （03690） 最新轉跌0.7%，今早曾高見415.6元創新高。

【11：47】大市升幅收窄至不足100點，恒指升96點，報29210點。

【11：40】恒指中午收市前升幅收窄至約210點，報29323點。

【11：37】康希諾生物 （06185） 升近一成，破頂高見332.4元。全國藥品註冊管理和上市後監管工作會議周四（4日）在北京召開，會議提出全力做好新冠病毒疫苗藥物應急審評審批和質量監管。持續推進應急審評審批，加強新冠病毒疫苗批簽發能力建設，強化全生命周期質量監管。

【11：30】內地股市半日向好，上證升近0.5%；深證升近0.4%；創業板指升近0.8%。

【11：17】比亞迪 （01211） 轉跌1.8%，低見250元。

【10：58】小米 （01810） 跌幅擴大至半成，低見26.1元。

【10：57】諾輝健康6606首日招股 孖展錄30.7億超購14倍、國際配售已足額

【10：50】中芯國際 （00981） 最新跌7%，報25.35元。

【中芯股價】中芯國際：擴產設備下半年才到位 無客戶要離開、梁孟松缺席業績會

【10：45】港股升勢略為回順，恒指升263點，報29377點。

【10：42】紐約期金跌逾2%，招金 （01818） 跌逾2%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；紫金 （02899） 跌近2%；中國黃金 （02099） 升近1%。

【10：37】郵儲銀行 （01658） 升3%，破頂高見5.9元。

【10：22】恒指最新升330點，報29444點。

【10：17】長建與電能收購加拿大首個可再生能源項目 代價最高4.2億元

【10：16】滙豐 （00005） 升逾3%；渣打 （02888） 升逾2%。

【英國議息】英倫銀行維持利率、資產購買規模不變

【10：14】健倍苗苗 （02161） 今日掛牌，股價最新報2.42元，高招股價1倍。

【10：07】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾8%，破頂高見67.8元。另外，金沙 （01928） 升逾4%。

【10：06】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見26.2元。

【10：04】滙豐 （00005） 股價造好，升2.8%高見42.2元。

【09：58】美團 （03690） 升3%，高見415.6元創上市新高。

MSCI推中國科技指數 美團權重佔12.85%

【09：58】港股升幅擴大至300點，報29413點。

【09：50】快手科技 （01024） 最新報310.4元，高招股價近1.7倍，成交202億元。

【09：46】農曆新年假將至，加上第一批由國藥集團生產的10萬劑滅活技術新冠疫苗，將於今日運抵澳門，銀娛 （00027） 破頂升近4%；金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別升逾2%。

【澳門疫苗】澳門首批10萬劑國藥疫苗今日抵達 濠賭股彈升、銀娛破頂升5%

【09：44】小米 （01810） 最新轉跌1.6%，低見27元。

【小米集團】小米手機不支援Google服務？小米澄清︰純屬謠言

【09：41】港交所 （00388） 升逾3%，高見529元。

【09：38】大市早段升約200點，恒生指數升211點，報29324點。

【09：34】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾4%，低見26元。

【09：30】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.7%；騰訊 （00700） 升1.8%；美團 （03690） 升2.2%；小米 （01810） 升1.3%。

【阿里巴巴9988】螞蟻集團傳分拆消費者信貸數據業務 或兩年內重啟IPO

【09：28】中芯國際 （00981） 績後低開近1.1%，開報27元。中芯上季收入按年增長17%至9.81億美元，略勝公司早前指引，純利按年大增1.9倍至2.57億美元，大勝市場預期。

【中芯國際業績】中芯上季純利按年大增1.9倍 績後低開近1.1%

【09：20】恒生指數開報29305點，升191點。快手科技 （01024） 首日掛牌開報338元，高招股價1.9倍。

【新股IPO】快手科技開市報338元升1.9倍

【09：20】嘉里物流 （00636） 今早停牌，外電報道，順豐（滬：002352）正在考慮投資於「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流。順豐今早亦在A股市場停牌。

嘉里物流今早停牌 傳順豐入股

【09：16】人民幣中間價報6.4710，下調105點子。

【09：14】即月期指開報29070點，跌20點。

【09：10】人行開展1000億元人民幣14天期逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：00】快手科技 （01024） 今日上市，周四暗盤交易升勢強勁。

【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億 輝立暗盤突暫停

【08：56】恒指黑期升約173點，報29191點。道指期貨跌13點，報30937點。

【08：30】諾輝健康6606主營癌症篩查、引16名基投 認購前要知的五大要點

【08：20】阿里擬發行50億美元計價優先無抵押債券 年期最長達40年（第三版）

【08：10】蘇州貝康醫療 （02170） 以每股27.36元上限定價，超額認購401.8倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】蘇州貝康醫療2170共26萬人認購 超額認購近402倍一手中籤率10% （附分配結果）

【07：50】永利澳門 （01128） 第四季由盈轉虧，蝕1.4億美元，相對去年同期純利1.8億美元。期內，經營收益4億美元，按年下跌近64%。

【永利業績│濠賭】永利澳門第四季按年盈轉虧 蝕1.4億美元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.8元，升0.8元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報739.54元，升4.04元或近0.6%。

【07：30】美股上升，科技股績佳，加上美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，道指收市升332點或1.08%，報31055點。標指與納指齊破頂，標指收市升41點或1.09%，報3871點。納指升167點或1.23%，收報13777點。

港股ADR收報29221點，升107點或近0.4%。恒指夜期無升跌，收報29090點，低水24點。

道指升332點港股ADR升107點 紐約期金跌2.4%

責任編輯︰梁浩碩