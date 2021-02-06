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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】夜期收市升73點　騰訊ADR上揚中概股表現佳（不斷更新）

股市 04:17 2021/02/06

分享：

港股市況不斷更新

恒指夜期收報29340點，升73點，高水51點，騰訊 （00700） ADR回升，折算報740.07港元，較港收市價高1%，中概股表現更佳，華住集團（01179）在港升5%後，華住集團ADR較港再高16%。傳將來港第二上市的騰訊音樂，升2%。

焦點新股快手 （01024） 昨首日掛牌升1.6倍收報300元，整體港股大市氣氛亦不俗，恒指曾升逾300點，最終收報29288點，升175點，成交2394億元。不過，部分科技股走勢仍弱，中芯國際 （00981） 績後挫一成、小米 （01810） 和阿里巴巴 （09988） 齊齊逆市跌1%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【理財通】金管局與人行、銀保監及中證監等簽署大灣區跨境理財通業務試點備忘錄

【外資北水齊撐】外資新年前續吸　港股創連續23周吸資浪　美股基金反彈市走資

【雲計算】瑞信：雲計算投資首選SaaS 推薦7隻雲概念股

即市走勢：

【23：35】恒指夜期報29304點，升37點，高水15點。

【22：31】美股三大指數開市報捷，恒指夜期升59點，報29326點，高水37點。

【21：18】夜期報29278點，升11點，低水11點。

【19：54】中行行長兼副董事長王江辭任　調任建行行長

【19：21】夜期升35點，報29302點。

【18：50】太古廣場購物商場去年第四季零售銷售額跌31.2%

【18：32】夜期報29298點，升31點，高水9點。

【18：27】電訊盈科去年盈轉虧賺逾10億元　免費電視業務、廣告收益增3成

【18：21】港交所2.1億人幣入股廣州期貨交易所　4大內地期交所、平保都有份

【17：45】恒指夜期報29316點，升49點，高水27點。

【17：35】東風集團1月汽車銷量按年升22%

【16：52】德勤北京員工51頁舉報公司審計過程違規　德勤﹕正在調查、中證監開展核查

【16：10】恒生指數收報29288點，升175點，成交2394億元。快手 （01024） 首掛升1.6倍收報300元；中芯國際 （00981） 績後挫一成；小米 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 逆市跌1%。

【16：00】恒生指數U盤前升182點，報29295點。

【15：37】港股升幅收窄至150點，報29264點。

【15：23】科指跌近1.2%，報9780點。

【15：14】中芯國際 （00981） 績後跌幅擴大至近一成，低見24.6元。

【15：13】大市升約187點，報29300點。

【15：00】內地股市午後轉跌，上證最終全日跌近2%；深證跌近0.7%；創業板指跌0.2%。

【14：39】港股於200點升幅上下徘徊，恒指升206點，報29320點。

【14：22】小米 （01810） 首款四曲瀑布屏概念手機亮相，小米股價仍跌近3%。

【小米股價】小米發布「四曲瀑布屏」概念手機　無孔、無按鍵設計

【14：01】騰訊 （00700） 升1.3%。消息指騰訊音樂據悉選定銀行安排香港上市，至多募資50億美元，最快今年上市。

【新股IPO】騰訊音樂據報尋求香港第二上市　集資50億美元、首家企業WVR回流

【13：55】美團 （03690） 最新回升近0.2%，報401.6元。

【13：53】大市最新升209點　報29323點。

【13：25】車股逆市向下，吉利 （00175） 跌近4%；比亞迪 （01211） 跌近3%；華晨 （01114） 跌2%；長汽 （02333） 跌逾3；恒大汽車 （00708） 跌近1%。

【13：23】快手 （01024） 成交突破300億元，股價報306元，升1.6倍。

【13：02】港股午後初段升約137點，報29250點。

石SIR今日推介清科創業

【12：48】恒指黑期升約198點，報29216點。

【12：30】小米今下午2時發布新形態屏幕技術

【12：00】恒生指數半日升152點，報29265點，成交1395億元。快手首掛升1.6倍；健倍苗苗亦升近1.1倍。濠賭股造好，銀娛破頂升逾5%。

【11：48】美團 （03690） 最新轉跌0.7%，今早曾高見415.6元創新高。

【11：47】大市升幅收窄至不足100點，恒指升96點，報29210點。

【11：40】恒指中午收市前升幅收窄至約210點，報29323點。

【11：37】康希諾生物 （06185） 升近一成，破頂高見332.4元。全國藥品註冊管理和上市後監管工作會議周四（4日）在北京召開，會議提出全力做好新冠病毒疫苗藥物應急審評審批和質量監管。持續推進應急審評審批，加強新冠病毒疫苗批簽發能力建設，強化全生命周期質量監管。

【11：30】內地股市半日向好，上證升近0.5%；深證升近0.4%；創業板指升近0.8%。

【11：17】比亞迪 （01211） 轉跌1.8%，低見250元。

【10：58】小米 （01810） 跌幅擴大至半成，低見26.1元。

【10：57】諾輝健康6606首日招股　孖展錄30.7億超購14倍、國際配售已足額

【10：50】中芯國際 （00981） 最新跌7%，報25.35元。

【中芯股價】中芯國際：擴產設備下半年才到位 無客戶要離開、梁孟松缺席業績會

【10：45】港股升勢略為回順，恒指升263點，報29377點。

【10：42】紐約期金跌逾2%，招金 （01818） 跌逾2%；山東黃金 （01787） 跌逾3%；紫金 （02899） 跌近2%；中國黃金 （02099） 升近1%。

【10：37】郵儲銀行 （01658） 升3%，破頂高見5.9元。

【10：22】恒指最新升330點，報29444點。

【10：17】長建與電能收購加拿大首個可再生能源項目　代價最高4.2億元

【10：16】滙豐 （00005） 升逾3%；渣打 （02888） 升逾2%。

【英國議息】英倫銀行維持利率、資產購買規模不變　

【10：14】健倍苗苗 （02161） 今日掛牌，股價最新報2.42元，高招股價1倍。

【10：07】銀娛 （00027） 升幅擴大至逾8%，破頂高見67.8元。另外，金沙 （01928） 升逾4%。

【10：06】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見26.2元。

【10：04】滙豐 （00005） 股價造好，升2.8%高見42.2元。

【09：58】美團 （03690） 升3%，高見415.6元創上市新高。

MSCI推中國科技指數 美團權重佔12.85%

【09：58】港股升幅擴大至300點，報29413點。

【09：50】快手科技 （01024） 最新報310.4元，高招股價近1.7倍，成交202億元。

【09：46】農曆新年假將至，加上第一批由國藥集團生產的10萬劑滅活技術新冠疫苗，將於今日運抵澳門，銀娛 （00027） 破頂升近4%；金沙 （01928） 、美高梅 （02282） 、永利 （01128） 、澳博 （00880） 、新濠 （00200） 分別升逾2%。

【澳門疫苗】澳門首批10萬劑國藥疫苗今日抵達　濠賭股彈升、銀娛破頂升5%

【09：44】小米 （01810） 最新轉跌1.6%，低見27元。

【小米集團】小米手機不支援Google服務？小米澄清︰純屬謠言

【09：41】港交所 （00388） 升逾3%，高見529元。

【09：38】大市早段升約200點，恒生指數升211點，報29324點。

【09：34】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾4%，低見26元。

【09：30】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.7%；騰訊 （00700） 升1.8%；美團 （03690） 升2.2%；小米 （01810） 升1.3%。

【阿里巴巴9988】螞蟻集團傳分拆消費者信貸數據業務 或兩年內重啟IPO

【09：28】中芯國際 （00981） 績後低開近1.1%，開報27元。中芯上季收入按年增長17%至9.81億美元，略勝公司早前指引，純利按年大增1.9倍至2.57億美元，大勝市場預期。

【中芯國際業績】中芯上季純利按年大增1.9倍 績後低開近1.1%

【09：20】恒生指數開報29305點，升191點。快手科技 （01024） 首日掛牌開報338元，高招股價1.9倍。

【新股IPO】快手科技開市報338元升1.9倍　

【09：20】嘉里物流  （00636）  今早停牌，外電報道，順豐（滬：002352）正在考慮投資於「亞洲糖王」郭鶴年旗下的嘉里物流。順豐今早亦在A股市場停牌。

嘉里物流今早停牌　傳順豐入股

【09：16】人民幣中間價報6.4710，下調105點子。

【09：14】即月期指開報29070點，跌20點。

【09：10】人行開展1000億元人民幣14天期逆回購操作，因有1000億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【09：00】快手科技 （01024） 今日上市，周四暗盤交易升勢強勁。

【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停

【08：56】恒指黑期升約173點，報29191點。道指期貨跌13點，報30937點。

【08：30】諾輝健康6606主營癌症篩查、引16名基投 認購前要知的五大要點

【08：20】阿里擬發行50億美元計價優先無抵押債券　年期最長達40年（第三版）

【08：10】蘇州貝康醫療  （02170） 以每股27.36元上限定價，超額認購401.8倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】蘇州貝康醫療2170共26萬人認購　超額認購近402倍一手中籤率10% （附分配結果）

【07：50】永利澳門 （01128） 第四季由盈轉虧，蝕1.4億美元，相對去年同期純利1.8億美元。期內，經營收益4億美元，按年下跌近64%。

【永利業績│濠賭】永利澳門第四季按年盈轉虧　蝕1.4億美元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.8元，升0.8元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報739.54元，升4.04元或近0.6%。

【07：30】美股上升，科技股績佳，加上美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，道指收市升332點或1.08%，報31055點。標指與納指齊破頂，標指收市升41點或1.09%，報3871點。納指升167點或1.23%，收報13777點。

港股ADR收報29221點，升107點或近0.4%。恒指夜期無升跌，收報29090點，低水24點。

道指升332點港股ADR升107點　紐約期金跌2.4%

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒指夜期 IPO 騰訊控股（00700） 永利澳門（01128） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

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