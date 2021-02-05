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道指升332點港股ADR升107點　紐約期金跌2.4%

股市 07:31 2021/02/05

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道指升332點港股ADR升107點　紐約期金跌2.4%

道指升332點
美股上升，科技股績佳，加上美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，道指收市升332點或1.08%，報31055點。標指與納指齊破頂，標指收市升41點或1.09%，報3871點。納指升167點或1.23%，收報13777點。

港股ADR升107點
港股ADR收報29221點，升107點或近0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報41.8元，升0.8元或近2%；騰訊 （00700） ADR折合報739.54元，升4.04元或近0.6%。恒指夜期無升跌，收報29090點，低水24點。

紐約期油升1%
美國經濟數據勝預期、原油庫存下跌，加上油組及盟友維持減產，油價上升，紐約期油收報56.23美元，升0.54美元或1%。布蘭特期油收報58.84美元，升0.38美元或近0.7%。

美滙指數升近0.4%
市場對經濟前景有信心，美元上升，美滙指數報91.53，升近0.4%。歐元兌美元報1.1966；美元兌日圓報105.57。

美國10年期債息報1.14厘。

紐約期金跌2.4%
美元及美債息上升，金價跌穿1800美元，紐約期金收報1791.2美元，跌43.9美元或2.4%，現貨金於1795美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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