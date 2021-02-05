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【美股收市】兩利好帶動標指納指齊破頂  道指漲332點

股市 05:09 2021/02/05

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科技股eBay和PayPal疫市創佳績，加上美國首次申領失業救濟人數及工廠訂單數據勝預期，兩利好帶動美股三大指數升超過1%。標指與納指齊破頂。高盛預期，美股牛市仍處於初期階段。
道指收市升332點或1.08%，報31055點。標指收市升41點或1.09%，報3871點。納指升167點或1.23%，收報13777點。

高盛表示，美股迅速回升至紀錄高位，隨着強勁利潤增長的出現，相信目前仍處於新牛市的早期階段，相信空前的財政和貨幣政策支持在市場彈性中也發揮了關鍵作用，從長遠來看，這將推動股市上漲。
個股方面，蘋果公司快將與現代起亞汽車達成生產自動駕駛汽車協議，股價漲2.6%。

PayPal（美︰PYPL）去年第四季業績佳，收入按年增長23%；淨利潤按年升209%，達15.7億美元。PayPal表示，去年是有史以來表現最好的一年，全年處理交易金額達9360億美元，創紀錄新高。PayPal股價漲7.4%。
高通（Qualcomm，美：QCOM）上季銷售額按年增長62%至82.4億美元，惟仍略低於預期的82.7億美元；淨利潤增長逾1.6倍至24.6億美元，好過預期的20.9億美元，每股經調整盈利2.17美元。公司股價跌8.8%。

中概股表現強勁，嗶哩嗶哩（美︰BILI）、拼多多（美︰PDD）、荔枝（美︰LIZI）等紛紛破頂。

散戶挾倉股繼續回吐，沽空概念股GameStop（美︰GME）跌幅擴大至42%。美國克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，對於GameStop沽空股炒作活動，將會為市場帶來什麼影響，最高監管機構應該給予關注。不過，市場炒作情況並沒有影響她對貨幣政策的看法，也沒有看到聯儲局對華爾街掀起的震盪要作出任何政策調整。

經濟數據方面，美國首次申領失業救濟金人數連續第三周下跌，上周為77.9萬，少過市場預期的83萬；持續申領人數亦回落至459.2萬，同樣少過預期。去年12月工廠定單按月升1.1%，好過市場預期的增0.7%。

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責任編輯：柯志宏

蘋果（Apple，美：AAPL） PayPal（美：PYPL） 貨幣政策 失業 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 沽空 中國概念股

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