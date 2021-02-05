【手機銷量】Gartner︰今年全球智能手機銷量料升11%　5G為增長引擎

▲ Gartner預測，今年全球智能手機銷量有望達到15億部

市場調研機構Gartner預測，2021年全球智能手機銷量有望達到15億部，較去年同期增長11.4%。其中，今年5G手機銷售量將達到5.39億部，佔整體銷量的35%，成為推動銷售增長的主要引擎。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，受疫影響，去年消費者減少了在智能手機上的支出。但是，新產品的推出將使得2021年用戶需求大幅增加。此前因疫 延遲更換智能手機、加上低價位5G智能手機的推出，兩者結合在一起，有望在今年推升銷量。

由於新冠肺炎疫情的影響，供應鏈受到衝擊，消費者的換機需求也下滑，使得去年手機銷量下跌了10.5%。 Gartner預計，2021年智能手機的銷量將回復至接近2019年的水平。

Gartner亦指出， 5G現在已經是是高端智能手機的標準配置，尤其是在美國，中國，日本和南韓。 「在低價型號的推動下，5G手機在中國的普及最廣泛，中國5G手機的份額 有望在2021年達到59.5％。」此外， 在中國以外愈來愈流行的低端5G智能手機也有望推動更多的增長。

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編輯︰侯景成