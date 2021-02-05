【美股焦點】荔枝股價3日漲2.6倍　語音社交平台是下個爆升板塊？

▲ 中概股荔枝近日受到市場追捧。

語音社交平台股近日受到市場追捧，荔枝（美︰LIZI）股價周四（4日）升逾55%，報13.21美元，其3日內已累升2.6倍。此前Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）使用並分享了語音社群程式Clubhouse，引起市場同類型企業的興趣。

荔枝於去年1月在美股上市，當時IPO 發行價 為每股11美元，惟公司股價在上市後表現欠佳，直到近日才見起色。財報顯示， 截至2020年9月30日止3個月， 荔枝的收入為3.6億元人民幣，按年增長10％。 移動裝置平均月活躍用戶數為5620萬，按年增長21％；平均月付費用戶數為44.83萬，按年增長17％。

除了快手外，即將回歸香港上市的嗶哩嗶哩亦受市場關注 【下一頁】

從數據上來看，即使有疫情的「宅經濟」加持，荔枝的增長也稱不上強勁。不過，近日語音社交平台掀起一股潮流，或有勵於其最新一季的業績。

另外，中東語音社交平台雅樂科技（美︰YALA）股價表現亦相當強勁，近日一度突破30美元大關，創下歷史新高，年初至今股價升逾一倍。

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編輯︰侯景成