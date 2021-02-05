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【遊戲驛站GME】亞洲興起美股熱潮 南韓股民大手掃Tesla、GameStop 流入海外股票資金創新高

股樓投資 10:01 2021/02/05

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Reddit掀起的狹空熱潮席捲全球，韓國證券集中保管公司 (KSD) 的數據顯示，南韓散戶及機構投資者上月份於海外股市淨買入50億美元，創下2011年以來的歷史新高，當中投資者大量買入約 2.65 億美元的GameStop(GME) ，以及特斯拉 (TSLA) 等熱炒股份。

【遊戲驛站GME】荷蘭學生慘蝕近萬歐 戶口剩36元不認賠

隨著投資美股愈趨便利，多個地區的投資者都轉向美股，南韓也不例外，如同本港的投資者一樣，他們偏好Tesla和蘋果 (AAPL) 等科技股。數據顯示，南韓散戶在1月份於海外股市買入47億美元，其中兩成資金流入Tesla、另有5.2億美元流入蘋果。

【網民熱話】GME沽空事件 網民：今次金融危機改咩名好?

報導又引述高盛 (Goldman Sachs) 高級亞洲經濟學家Goohoon Kwon在報告中警告表示，美股佔南韓投資人所持海外股市的 80%，反映南韓投資者對美股的接受程度提升。

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撰文 : 林展鋒

經濟 美股 創業板 股票 美元 南韓 亞洲 美國 買入 收集

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