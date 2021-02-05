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【小米集團】小米手機不支援Google服務？小米澄清︰純屬謠言

股市 00:00 2021/02/05

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小米澄清有關不支援GMS的傳聞。

小米集團 （01810） 於社交媒體上針對近期「小米手機不再支持GMS」的報道作澄清。小米公表示，有關說法出自小米社區解答組成員，該組織是由熱心的「米粉」組成，並非官方聲明。

小米解釋，部分國內機型系統已經預裝了GMS服務框架，這部分機型不受影響。對於系統沒有預裝GMS服務（Google行動服務）框架的機型，今後「不再特殊支持用戶自行安裝GMS框架」，但該公司未來會增加更多機型的GMS系統預裝以滿足用戶需求。同時，國際版機型不受影響

換言之，買家可以繼續購買預裝Google行動服務的手機，但不能夠在購買屏蔽GMS服務的型號後再自行安裝。

內地手機一直屏蔽Google

GMS屬於Android原生框架，包括Google Play商店等內建應用程式。然而，由於中國內地政府向來不允許用戶使用Google搜尋器、Youtube等，故內地大部分手機操作系統，都會在採用對Android基礎上，屏蔽GMS服務。

對於內地用戶而言，他們本身也無法在「不翻牆」的情況上使用GMS服務，但是有些用戶會自行安裝在手機上安裝GMS服務。近期，新版本MIUI12.5做出更嚴格限制，用戶已經無法自行安裝GMS。

相關文章︰【小米股價】瑞銀：美國禁令+廣告滲透見頂　小米將再跌兩成

【小米股價】小米新MIUI內地版無法使用Google服務　集團澄清國際版不受影響　小米股價收市跌4.8%藍籌最傷

編輯︰侯景成

港股 小米集團－W（01810） 翻牆 中國 小米 YouTube Android

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