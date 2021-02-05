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【美股焦點】買唔到快手買嗶哩嗶哩　B站急升

股市 07:07 2021/02/05

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嗶哩嗶哩股價大升

焦點新股快手（01024）今日首掛，認購人數逾142萬。作為短視頻直播平台，快手的股價表現亦帶動了其他「同業」的估值。即將回港第二上市的嗶哩嗶哩（B站、美︰BILI）曾漲11.1%，高見150.14美元，創新高；趣頭條（美︰QTT）亦曾升12.8%。

有快手珠玉在前，B站雖未正式落實回港日期，股價已經在美股率先起飛，正式上市時估值恐怕將突破「天際」。作為內地深受年輕人歡迎的網上平台，B站從最開始作為專注二次元內容的彈幕影片網站，逐漸發展成為綜合內容平台；其遊戲業務除了作為「現金牛」貢獻盈利外，同時也與該平台上的動漫內容、遊戲影片、直播等相輔相成。

市傳B站或與百度（美︰BIDU）撞期招股。不過，百度縱然有「女股神」Cathie Wood的加持，再加上電動車概念的光環，其風頭也遠不及B站，皆因在內地投資者眼中，B站的投資故事更為吸引。

內地投資者視B站  朝氣勃勃品牌

Cathie Wood看好百度，乃由於其估值偏低，加上看好其造車前景。然而，北水買股向來不太重視估值，反而更重視品牌、潛力，美團（03690）正是一例。百度過去的一些負面消息，加上多次拓展新業務失利（包括百度雲、百度地圖、百度外賣等都未能跑贏同行），種種因素均令中國投資者存有戒心。

百度組建智能汽車公司，詳情可看【下一頁

相反，B站在內地投資者眼中，是一個朝氣勃勃的品牌，同時也是新生代流量聚集地。董事長陳睿早前表示，其用戶平均年齡在21歲左右，而且不斷有「90後、00後」加入，在傳統互聯網平台趨向老齡化、用戶增長勢頭減緩的情況下，能夠吸引年輕用戶的平台自然有更大的潛在價值。

業績數據顯示，B站截至去年9月底止3個月，總收入為32.3億元（人民幣，下同），按年升74%。其中，遊戲收入為12.8億元，按年升37%；而增值服務（包括付費會員）收入按年升116%，達9.8億元；廣告業務按年增長126%至5.6億元；電商業務增長83%至4.1億元。

從上述數據可見，B站的業務仍處於急速增長期，遊戲以外的業務正在快速追趕。B站的增值服務、廣告及電商等業務，正好對標快手的營業模式，計及增長速度的表現，市場當然願意給予B站更高的估值。

相關文章：【美股焦點】嗶哩嗶哩美股盤前漲逾14%　股價還要升幾多才能追上快手科技？

【新股IPO】傳百度已遞交上市申請　有機會與Bilibili嗶哩嗶哩B站同期招股

記者：侯景成
 

嗶哩嗶哩（美：BILI） 快手—W（01024） IPO 美股 港股

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