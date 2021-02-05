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【劈價沽貨】西貢超豪洋房擁逾萬呎花園 望山海雙景原索價1.5億 業主最終劈價四成 8920萬沽貨

股樓投資 08:30 2021/02/05

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最近樓市暢旺，手持大碼物業的業主也趁機出貨，市場錄得多宗大額住宅成交。最近位於西貢大網仔的豪宅早禾居也錄成交，其中E段雙號屋別墅錄得成交個案，物業日前劈價4成，以8,920萬元沽出。

【筍盤推介】區內少有僅3年樓齡新樓 海景單位仲有靚裝 叫價平咗20萬，詳見【下一頁

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世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得西貢大網仔早禾居成交，物業為E段雙號屋別墅，實用面3,970平方呎，間隔為3廳5房（1套） 連工人房間隔，另連花園13,652平方呎，望山海雙景。他表示，物業原叫價1.5億元，業主最後劈價6,080萬元，終以8,920萬元成功沽售，減幅高達4成，實用面積呎價22,469元。

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據了解，原業主於2005年6月以3,598萬元購入上址，持貨近16年至今沽售，賬面獲利5,322萬元，單位期內升值約1.5倍。

位於大網仔早禾路18號的早禾居，於1995年入伙，整個項目提供78間洋房，項目主打洋房大屋，實用面積由910平方呎至4,006平方呎。項目洋房最大的特色，是樓底高達 20 呎，非常罕見，地下大廳樓底也特別高，部份業主於屋內加建閣樓，仍有近10呎樓底。

【高價成交】大埔康樂園雙號屋放盤2年 業主趕移民大劈近千萬沽貨 仍以創同類單位新高成交，詳見【下一頁

早禾居位於山丘上，環境清幽，適合重視私隱的住客居住。早禾居設有住客會所，設施包括健身室、泳池及網球場等，滿足不同住客需要。交通方面，屋苑備有一條住客穿梭巴士，接載住客往來屋苑至西貢親民街，親民街是市中心的主要街道，同邊有不同種類的民生商鋪，亦有巴士出市區。

 

 

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記者：陳詠妍

成交 豪宅 早禾居 西貢 西貢區 泳池
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