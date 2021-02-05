【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元

諾輝健康（新上市編號：06606）接力登場，由周五（5日）至下周三（10日）招股，計劃發售7659.8萬股，招股價介乎22.7元至26.66元，集資最多20.42億元，一手500股，入場費13,464元：聯席保薦人為高盛及瑞銀。

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該股是次引入16位基石投資者，合共認購1.24億美元，當中包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡政府投資公司等。

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集資所得的40%將用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）商業化及進一步開發提供資金、5%用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金、30%用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品、15%用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品、10%營運資金及其他一般企業用途。

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記者：張以正