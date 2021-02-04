【新股IPO】諾輝健康6606主營癌症篩查、引16名基投 認購前要知的五大要點

▲ 諾輝健康周五（5日）起開始招股。

諾輝健康 （新上市編號：06606） 周五起招股（2月5日至2月10日），招股價介乎22.7至26.66元，一手（500股）入場費13464元，集資最多20.42億元。生物科技股自去年以來在新股市場大熱，諾輝健康能否獲熱捧？投資者考慮認購前可參考五大要點：

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圖解諾輝健康招股重點

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兩款結直腸癌篩查產品已上市

諾輝健康目前擁有兩款已上市產品，以及兩款在研產品。已商業化的兩大家居結直腸癌篩查測試產品「常衛清」及「噗噗管」面對不同風險程度的目標人群。「常衛清」的目標客戶為中國1.2億的結直腸癌高危人群，可讓用戶居家採集糞便樣本，避免施行具侵入性的手術，同時取得較高的測試靈敏度及特異性。

「噗噗管」的目標客戶則為被建議進行結直腸癌篩查的中國大眾市場人群，於2019年約有6.33億人，旨在普及結直腸癌篩查意識及識別高危人群。

「常衛清」為目前唯一獲國家藥監局批准的分子癌症篩查測試，公司管理層預期，「常衛清」未來5年都不會有競爭對手。

中國結直腸癌篩查市場2030年料增至198億

根據據弗若斯特沙利文，中國結直腸癌篩查市場2019年為30億元（人民幣，下同），預期將於2030年進一步增加至198億元，複合年增長率為18.7%。同時中國結直腸癌篩查市場仍未大量開發，2019年篩查普及率僅為16.4%，而美國則為60.1%。

諾輝健康同時開發胃癌及宮頸癌篩查產品

除了結直腸癌外，諾輝健康也正開發其他癌症篩查產品，「幽幽管」為基於糞便的自檢胃癌篩查測試，公司於去年11月完成「幽幽管」的註冊試驗並於同月向國家藥監局提交註冊申請。「宮證清」則為非侵入性尿液宮頸癌家用篩查測試，預期最早於今年最後一季度前啟動註冊試驗。

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去年首三季經調整淨虧損1.19億元

諾輝健康至今尚未實現盈利，去年首三季收入為3531萬元，按年持平；經調整淨虧損為1.19億元。2019年全年收入則按年增長2倍至5827.5萬元，經調整淨虧損1.35億元。

引入16名基石投資者

諾輝健康在上市前曾經進行5輪融資，上市前投資者包括軟銀中國資本、啟明創投、君聯資本，啟明創投在上市前持有諾輝健康10.52%股權。

此外諾輝健康是次上市引入16名基石投資者，包括景順、清池資本、博裕資本、GIC、加皇環球資產管理、禮來亞洲、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital 、Worldwide Healthcare Trust PLC、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments、Sage Partners、南方基金管理有限公司及E Fund，合共認購1.24億美元。

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編輯：陳健婷