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【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？

股市 07:00 2021/02/05

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（1）萬眾矚目的快手科技 （新上市編號：01024） 今日正式上市，輝立、華泰等券商暗盤雖中途意外暫停快手交易，但根據快手在富途及耀才的暗盤表現，快手升幅高近兩倍，若相關動力維持，快手大有機會首日上市即晉身萬億市值公司行列。

 

 

即睇開市9點半重點：

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【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停

（2）快手上市受到注視之外，同日掛牌的健倍苗苗  （新上市編號：02161） 暗盤表現亦見不俗。健倍苗苗在富途暗盤價高見1.77元，較招股價1.2元高47.5%，一手2000股帳面賺1140元。

【新股IPO】健倍苗苗2161暗盤收市升兩至三成　一手賺500至780元

（3）去年上市觸礁的螞蟻集團，據報將轉型為受更嚴格規管的金融控股公司，意味螞蟻集團未來兩年內或有望重啟IPO。

【阿里巴巴9988】螞蟻集團傳分拆消費者信貸數據業務 或兩年內重啟IPO

（4）農曆新年前夕，新股市場暢旺外，券商亦趁機推活動。富途（美︰FUTU）年初一至年初七舉行「搶牛牛財神利是」活動，利是金額分別有88元、38元及8元的三款。

富途推新春搶利是活動　年初一起連續7日派現金券

（5）農曆新年將至，除了上述富途，眾安銀行（ZA Bank）以及渣打香港  （02888）  有份合資組成的虛擬銀行Mox均推出電子利是功能，用戶可透過電子利是送上新年祝福。

【虛擬銀行】眾安銀行和Mox推電子利是功能　擬還原實體封利是過程

（6）北水昨日減慢流入，規模僅38.7億元，買入成交額縮至338.9億元，賣出成交額增至300.2億元，不但是今年最少，亦是聖誕節假期後最少。

【資金流入】北水僅流入39億大市即乏力　預演年廿八停北水

（7）小米 （01810） 昨遭北水狠沽，大行瑞銀亦發表報告唱淡，予小米22元目標價，評級「沽售」，並形容美國禁令或成小米投資氣氛的關鍵利淡因素（key headwind for sentiment）。

【小米股價】瑞銀：美國禁令+廣告滲透見頂　小米將再跌兩成

（8）美股方面，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受行業分析師 Sandy Munro訪問時，坦承Tesla有品質控制問題，並分享了買車的最佳時機。

【TSLA】Tesla馬斯克：別在生產旺季時買車

（9）近日比Tesla風頭更旺的美股必為GameStop（美︰GME）。《紐約時報》報道，最早在Youtube頻道以網名「Roaring Kitty」推動買入GME的領軍人物Keith Gill，被一名於美國麻省的監管人士調查。

【遊戲驛站GME】紐約時報：監管機構正調查GME挾淡倉領軍人物「Roaring Kitty」

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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【一文看清】2021年留意4大市場風險 聚焦亞洲區增長潛力及早部署

欄名 : 開市9點半

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