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【大行報告】平保今年否極泰來 美銀上調盈利預測5％至10％　目標價99.2元

股樓投資 22:25 2021/02/04

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美銀證券發表報告，認為中國平安（02318）經過去年受疫情打擊後，今年盈利可重拾增長，上調平保2020及2021年盈利預測5%至10%，並重申「買入」評級，目標價99.2元。

平保周四（4日）收報91.75元，升2.2%，成交額45.8億元。

【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係.... 【見下頁

美銀預期，平保今年將會是由低基數復甦的一年，不過具質素的增長及毛利改善仍然需時。其中雖然預計壽險業務今年的首年保險增長會恢復，但毛利估計會因長期保障政策的需求疲弱而進一步下跌，預期集團壽險的新業務價值增長為8%。

平保周三公布2020年全年業績，純利倒退4.2%至1,431億元（人民幣，下同）；期內新業務價值按年倒退34.7%至495.8億元；去年淨承保保費按年輕微增長0.1%至7,748億元，投資收益按年增長4.4%至1,062.3億元。

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記者：李兆明

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