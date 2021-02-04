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【華為小公主】華為任正非為「姚安娜」搶註商標　公權私用向員工致歉

股市 21:13 2021/02/04

分享：

任正非為「搶註」姚安娜商標，公權私用致歉員工。

華為創辦人任正非的細女姚安娜（本名姚思為）上月趁23歲生日頂住「華為小公主」的光環官宣娛樂圈出道後，引來內地網友的強烈不滿。近日內地媒體揭華為新增多條「姚安娜」等的商標信息，任正非就這次公權私用向華為員工致歉，稱這次事件是不得已為之，目的是避免他人首先惡意搶註「姚安娜」商標。

「華為小公主」出道惹內地網友大量差評？詳情【下一頁】

內地媒體引述華為內部消息報道，華為心聲社區出現了一篇題為《關於公司代理姚安娜商標註冊的幾點說明》的文章，為任正非就搶註一事道歉。他解釋「社會上有些公司或個人惡意搶注姚安娜商標，我們不得為之」。

大姐孟晚舟加拿大監禁，細妹娛樂圈出道撈錢？詳情【下一頁】

任正非指，根據中國商標法規定，大陸公民必須用公司名義或持有個體工商營業執照才可申請註冊商標，而姚安娜才剛畢業，還沒有註冊自己的公司。因此，任正非委託知識產權部代理註冊，其後再轉讓給姚安娜的工作室，費用由她支付。

企業資料搜索引擎「天眼查」數據顯示，華為技術有限公司新增多條「姚安娜」、「姚思為」、「YAO ANNA」、「YAO SIWEI」、「Annalbel Yao」的商標信息，國際分類涉及教育娛樂、機械設備、科學儀器等，申請日期為2021年1月25日，目前狀態顯示為「商標申請中」。

相關文章：

【華為小公主】長汽出新車「摩卡」　任正非女兒姚安娜站台（多圖）

編輯：陳華

港股 華為 孟晚舟 任正非

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