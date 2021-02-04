【遊戲驛站GME】紐約時報：監管機構正調查GME挾淡倉領軍人物「Roaring Kitty」

▲ 《紐約時報》報道，最早在Youtube頻道以網名「Roaring Kitty」推動買入GME的領軍人物Keith Gill被監管機構調查。

遊戲驛站GameStop（美︰GME）「挾淡倉」事件引起美國監管機構關注。《紐約時報》報道，最早在Youtube頻道以網名「Roaring Kitty」推動買入GME的領軍人物Keith Gill，被一名於美國麻省的監管人士調查，希望了解他作為註冊經紀的日常工作，及其之前在波士頓保險公司擔任財務健康教育總監的情況。

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報道指，受Keith Gill鼓勵下，大批小投資者曾將GME股價推高至483美元，亦令他帳面利潤一度高達4800萬美元。Keith Gill前任僱主MassMutual已向監管機構指，並不知悉Keith Gill於過去一年在社交媒體上發表有關GME的言論，若早已得知必定會停止甚至解僱他。

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MassMutual稱，Keith Gill在1月21日通知公司事件，直至1月28日，即GME股價飈升的一周，Keith Gill仍是旗下僱員，監管機構正調查Keith Gill或MassMutual有否違反任何規定。

Keith Gill自1月22日以來已再無更新其Youtube頻道，但繼續有在Reddit WallStreetBets發言。GME股價自1月27日收市價以來已蒸發超過三分二市值。

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編輯：陳韻妍