【阿里巴巴9988】螞蟻集團傳分拆消費者信貸數據業務 或兩年內重啟IPO

▲ 螞蟻集團傳分拆消費者信貸數據業務，或有望兩年內重啟上市。

路透社引述知情人士報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團將剝離其消費者信貸數據業務，以回應監管要求。螞蟻集團去年暫緩上市後，分拆逾10億人數據業務為螞蟻業務重組關鍵一步，該舉料將助螞蟻集團重返上市軌道。

報道指，隨著數據剝離，螞蟻集團將轉型為受更嚴格規管的金融控股公司，意味螞蟻集團未來兩年內或有望重啟IPO。消費信貸數據及評級業務分拆作為獨立業務部門後，依然會受到內地當局監管。

螞蟻集團據報與監管機構達重組協議，詳情請按【下一頁】

阿里及螞蟻遭監管調查來龍去脈

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知情人士引述人行表示，螞蟻集團的金融控股公司成立後，將由人行頒發牌照並可以重新上市。不過計劃尚未最終決定並依然可能有變。

報道指，螞蟻分拆其消費者數據將更方便監管部門監管，當局早前曾經警示互聯網公司保護消費者數據，政府也收緊對在金融服務中收集和使用用戶數據的金融科技公司的監管。

螞蟻集團旗下支付寶（Alipay）目前擁有中國三分二人口的數據，當中大多數為年輕人、無信用卡或足夠的銀行信貸記錄，支付寶同時也擁有8000萬商家的數據。

螞蟻集團營運的「芝麻信用」，則為中國最大的私營信用評級平台之一，主要根據個人和中小企使用螞蟻相關服務的情況，以特有的算法評估他們的信用。

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編輯：陳健婷