【利財筆記】林本利：恒指表現不濟 如何優化？（上）

今年1月，恒指衝上3萬點，幾隻成分股便可把恒指舞高弄低。據筆者觀察，自1994年1月恒指升至12599點後，表現便開始不濟。截至2020年底（恒指收報27,231點），過去27年，恒指升幅只得一倍多，平均每年升不到3%，究其原因，是恒指公司不時換馬，鼓勵市場短炒和投機活動。絕大部分成為恒指成分股的公司在被納入恒指前，及納入後初期表現威猛，但之後便無以為繼，拖累恒指大幅下挫。

1992年8月恒指公司開始納入紅籌股，首隻是中信泰富（00267，現稱中信股份），第二隻是粵海投資（00270），第三隻是華潤創業（00291，現稱華潤啤酒），第四隻是上海實業（00363），這4家公司過去都出現管治問題和財務危機，股價大跌，除了中信泰富重組後改名中信股份（去年表現是恒指成分股最差的），其餘3隻已被「叮走」，但成為成分股期間已為恒指帶來負面影響。之後被納入恒指的紅籌股，絕大部分都表現不濟，很快被「叮走」。

1997年7月特區成立以後，首任特首董建華成立創新科技委員會，結果造成科網泡沫，又連累恒指重挫。1997年10月紅籌股中國電信（後改名中國移動，00941）來港上市，招股價11.8元，3個月後，恒指公司把中移動納入恒指成分股，觸發股價大幅上升，到2000年3月升至80元，兩年多上升近6倍。但隨着科網泡沫爆破，股價急插至10多元，重挫恒指。

但最要害的是在2000年2月，盈動舉債900億元併吞香港電訊，之後恒指公司容許盈動取代香港電訊成為恒指成分股，改名電訊盈科（00008）。之後電訊盈科股價由142.5元下挫九成多，重挫恒指過千點，2008年6月被「叮走」時股價跌至只得4元多，市值蒸發數千億元。另一隻在2000年晉身恒指成分股的聯想集團（00992），同樣表現不濟，「叮」走後又再被納入，最終亦被「叮走」。

紅籌股、科網股先後重挫恒指，到2006年9月恒指公司又說改革，要納入內地大型國企，並逐步把恒指成分股數目由33隻增加至50隻。首隻被納入恒指的是建設銀行（00939），之後還有中國石化（00386）、中國銀行（03988）、工商銀行（01398）、中國人壽（02628）、中國平安保險（02318）、交通銀行（03328）、中國石油（00857）、中國神華（01088）及中煤能源（01898）等，一共10隻國企，當中只得平保表現較好，其餘都從高位急插，有些更跌足八、九成，兩隻煤碳股已被「叮走」。2006年9月恒指公司開始納入國企股成為恒指成分股，基金被迫追貨，加上早已大量入貨的「四叔」不斷唱好，令恒指在一年間由17,000多點升上31000點，國企指數更由6,000多點升上20000點，PE 30倍以上，隨着國企股泡沫爆破，國企股大跌，至今仍在11,000點附近上落，自然拖累恒指不少。

去年9月恒指公司開始納入「同股不同權」的公司成為恒指成分股，令阿里巴巴（09988）衝上300元。

隨着螞蟻上市失敗，中央政府加強反壟斷，阿里巴巴股價一度由高位下挫三成，令恒指損失數百點。現在恒指公司又打算改革恒指，恐怕進一步令恒指劣質化。（下期續）

【同場加映】各類MPF基金最新表現（請點按圖片放大觀看）

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【同場加映】MPF基金1月表現：最佳回報頭60名（請點按圖片放大觀看）

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機