【業績│房託】陽光房地產基金中期分派減5%至12.5仙　寫字樓及零售物業組合續租租金齊跌

▲ 陽光房地產基金中期分派每基金單位減少5.3%至12.5仙。

陽光房地產基金 （00435） 公布，疫情爆發帶來不利的營商環境，截至去年底止6個月，收益下降8.6%至4億元，物業收入淨額減少7.6%至3.2億元，中期分派每基金單位減少5.3%至12.5仙。以周四收市價計，年度化分派收益率為6.5厘。

截至去年底，整體租用率為91.5%，較去年6月底止下降4.2個百分點，主要由於寫字樓物業組合的租用率下降5.5個百分點至90.1%所致；零售物業組合的租用率亦下降1.3個百分點至94.5%。

陽光房託首季物業出租率僅85%【下一頁】

期內陽光房地產基金的寫字樓及零售物業組合的續租租金，分別下跌2.4%及5.9%，整體續租租金下跌4.5%。受惠於陽光中心一位新主要租戶的貢獻，寫字樓物業組合於去年底的現行租金較六個月前升3.6%至每平方呎37.8元，而零售物業組合的現行租金則下降5.1%至每平方呎71元。

陽光房地產基金指，現時見穩定的疫情仍需關注，其影響範圍及嚴重程度或會導致進一步的企業倒閉以及更高的失業率，預期商業租賃的短期前景仍然低迷，而企業持續縮減規模及節省成本的取態將繼續遏制 對 寫字樓空間的需求。

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編輯：陳韻妍