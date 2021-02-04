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【遊戲驛站GME】WallStreetBet散戶損失慘重　散戶﹕有假帳戶興風作浪

股市 21:06 2021/02/04

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此次大戰中，不少年輕人欲欲躍試，首次化身成為「股壇初哥」，投放身家買入GameStop股票。

華爾街對戰散戶大戰持續，不過，散戶挾淡倉潮開始消退。GameStop（美：GME）股價周二大跌六成後，周三收市時僅稍微彈升2.7%。不少年輕人在是次大戰中首次化身成為「股壇初哥」，投放身家買入GameStop股票。豈料「一入股市深似海」，看似為散戶集中地的Reddit背後深藏暗湧，除了一眾年輕新手外，亦有人使用機械人帳戶興風作浪。在一片亂象橫生之下，賭上身家的散戶損失慘重。

在「r/wallstreetbet」討論區內，不少散戶未有出售GME股票。

有散戶在討論區放出自己現時的交易「戰績」。

在這次的GME事件中，散戶背景不盡相同，既有人宣稱要懲罰華爾街機構在08年金融海嘯時的投資行為，亦有年輕大學生嘗試投機取利，以大學貸款和儲蓄大手購入GameStop股票。

部分WallStreetBet散戶指現時是少數能夠「懲罰」華爾街的機會，詳看【下一頁】

外電報道，一名19歲大學生接受傳媒訪問時表示，他以大學貸款和積蓄買入近8000歐元的GameStop股票，最後輸至剩下30歐元。該學生形容「WallStreetBet」就如宗教信仰一樣，他選擇相信「WallStreetBet」。

他表示﹕

「有一股力量正驅動著WallStreetBets，那正是『堅持下去，我們不會放棄......』那是令每個人一直堅持持有GME股票的理由。」

耶倫與金融監管機構討論GME股價波動【下一頁】

機械人帳戶殺到  散戶：有叛徒潛伏在我們當中

不過，WallStreetBet發言人向外媒透露，他們探測到有可疑帳戶在討論區大量發佈類似內容的帖子，疑似為機械人帳戶所為。

Reddit網民留意到近日有部分用戶在短時間內發佈大量內容相近的帖文，疑似為機器人帳戶（bot）所為。

圖為其中一個疑似bot的用戶留言。

有部分Reddit網民留言猜測，該批機器人帳戶或為專業投資者機構所為，目的以該批帳戶帶動討論區風向，以操控市場。

相關文章﹕

【遊戲驛站GME】GameStop高層人事變動　前亞馬遜雲服務高層出任技術總監　

【美股收市】紓困計劃冀過關  道指漲475點  挾倉股GameStop瀉6成

編輯﹕賴奕羚

美股 股票 金融 GameStop（美：GME）

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