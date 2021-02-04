【MPF】積金局董事會大執位　劉遵義妻劉麥嘉軒3月上任主席

▲ 前中大校長劉遵義妻子、畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人劉麥嘉軒將接任主席一職。

政府公布積金局董事會多項人事變動。其中，現任主席黃友嘉即將卸任，將由前中大校長劉遵義妻子、畢馬威中國合夥人和香港區管理合夥人劉麥嘉軒接任主席一職，任命3月17日起生效，為期2年。

另外，積金局現任行政總監羅盛梅的任期，將於今年6月30日屆滿，政府將會展開全球公開招聘，聘請下任行政總監。

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劉麥嘉軒表示，期待與政府、積金局及各持份者，通力合作持續改善強積金制度，包括全力推動正在構建的「積金易」平台項目。她又指，將於今年9月自畢馬威退休，以專注履行積金局主席一職。

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資料顯示，會計師出身的劉麥嘉軒，自2017年起擔任積金局非執行董事，她目前是國際財稅協會香港分會主席和稅務聯合聯絡小組成員，並是智經研究中心的召集人。她2010年與劉遵義結婚，已故藝人張國榮則是其舅父。

政府同時委任吳永嘉及鄧家彪為積金局非執行董事，並再度委任陳鑑林、關百豪、林振昇及黃傑龍4位現任非執行董事，以及2名官守非執行董事。而石禮謙和黃國將卸任非執行董事。任命同於3月17日起生效，為期2年。

積金局負責規管和監察強積金制度，強積金制度自2000年12月實施，截至去年12月，涵蓋超過446萬名計劃成員，總資產淨值超過11,390億元。

保誠：期望上半年推出退休後強積金產品

另一方面，積金局去年提出「投資退休方案開發原則」，中銀保誠資產管理行政總裁李銳良表示，公司正開發退休後強積金產品，產品現已進入監管審核階段，冀上半年可以面世。

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編輯：趙穎妍、謝智聰