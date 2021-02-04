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【虛擬銀行】眾安銀行和Mox推電子利是功能　擬還原實體封利是過程

Hot Talk 19:51 2021/02/04

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眾安銀行下周推出電子利是功能。

農曆新年將至，眾安銀行（ZA Bank）和渣打香港 （02888） 有份合資組成的虛擬銀行Mox分別推出電子利是功能，用戶可透過電子利是送上新年祝福。

WeChat Pay電子利是可自行製作「畫圖利是」，詳情可見﹕【下一頁】

眾安銀行

眾安銀行表示，從下周三（10日）至本月28日起，眾安將推出電子利是功能，眾安表示，今年新年用戶或會減少實體拜年活動，因此眾安銀行在設計電子利是時，希望能夠還原入利是的過程，讓用戶在應用程式中逐一把不同面值的鈔票「拉入」電子利是封內，並自行選擇電子利是封套。此外，電子利是亦適用於非眾安銀行用戶。

眾安銀行同時推出優惠活動，若用戶在活動期間每成功推薦一名親友開戶，兩人可獲168元現金獎賞。

Mox

Mox則表示，用戶可在Mox的應用程式使用祝福賀詞派發電子利是，並選擇轉數給Mox用戶或用FPS過數給其他銀行。此外，用戶亦可於應用程式內下載以農曆新年為主題的WhatsApp和Signal貼圖。

Mox推出以農曆新年為主題的WhatsApp及Signal 貼圖。

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編輯﹕賴奕羚

港股 虛擬銀行 渣打集團（02888） 農曆新年 眾安銀行 Mox

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