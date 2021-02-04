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Parler 首席執行官被董事會辭退 涉嫌鼓吹暴力 Apple、Google聲討

環球政經 19:22 2021/02/04

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根據福布斯報道，隨早前《華爾街日報》獲得的一份備忘錄以及一條短信在社交媒體被廣泛刪除後，社交媒體平台「Parler」的首席執行官兼聯合創始人約翰·馬特澤表示已經遭公司董事會解雇，他的LinkedIn主頁亦更新了動態，將Parley的任職終止日寫為2021年1月。

【科技巨頭】Tim Cook砲轟社交媒體操作不當 蘋果、Facebook衝突再升溫：【下一頁

Parler在1月6日美國國會大廈騷亂後，被外媒指在訊息傳播上處理不當，涉嫌鼓吹暴力，科技巨頭Apple和Google都不滿該公司未能有效阻止群衆散播相關暴力訊息，因此將該應用程序從各自應用商店中刪除，另外亞馬遜決定完全終止該公司的AWS網站託管。

印度議會小組提出質詢 Facebook推遲發布 Whatsapp私隱政策:【下一頁

【延申閲讀】印度研究：素食者及O型血人士 感染新冠肺炎機率較低：【下一頁

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Parler早前對有關制裁提出訴訟，但法官否拒絕其恢復網站託管的請求。 上月10日，Matze曾向外媒表示嗎，與公司合作的應商及其律師團隊都離棄了他。 昨天（3日）Matze指自己被Rebekah Mercer領導的董事會解僱，原因是他堅信「言論自由」和有關平台的發展方向，包括對內容審核的方式。他又表示，被解雇可能與公司在他的監督下，被强烈批評有關。除此之外，Parler同時被發現存隱私問題，研究人員指有大量用戶咨訊外泄，包括其所在位置，這些資料讓Parler用戶的暴露行蹤，間接證實很多Parler用戶有份攻擊國會大廈。

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責任編輯：翁嘉陽

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