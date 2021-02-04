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【疫市營商】數碼營銷專家教路　4招吸引高消費顧客

商業 19:30 2021/02/04

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新冠肺炎疫情蔓延１年尚未完結，即使農曆新年臨近，政府亦呼籲人們留家過年，減少外出。網上銷售似乎成為零售商的唯一出路，有主攻中國高端消費者的智能營銷平台教路，如何掌握數碼趨勢。

【農曆新年利是】WeChat Pay HK推新利是活動　夥企業推電子利是封套

EternityX行政總裁呂香凝認為，即使疫情過去，電商亦只會持續發展，但不能取代線下門市。（程志遠攝）

EternityX是人工智能營銷平台，專為海外品牌策劃針對內地消費者的數碼營銷方案，已進行超過2000個項目，以高端消費客群為主。該企行政總裁呂香凝透露， 疫情反覆，大部分品牌亦已做好兩手準備，線上線下同時推出促銷推廣，照顧不同渠道的客戶。要把握機遇，她亦提出數項觀察及建議：

1. 拓展電商範疇
參考系統數據分析，每月在網上消費超過1萬元人民幣的高消費顧客，按年增加21%；原因主要是線下消費轉移至網上，以及不能出國旅遊，轉成網上消費等。因此，服務業亦正積極開拓數碼營銷，特別是保險、海外教育類別，而消費者的接受程度亦持續提高。

2. 善用社交電商
直播銷售、短片等，已由非主流的宣傳渠道，變成全部品牌必備的策略。其優勢在於顧客可直接與品牌互動，臨場感、真實度加強後，更傾向直接落單。

3. 線上線下無縫對接
呂香凝認為：「消費者光顧品牌時，不會考慮自己是在線上或線下消費；對顧客而言，品牌是一個整體。」 顧客期望不論在甚麼渠道消費，均可獲得無縫對接的購物體驗。品牌應整合客戶數據，確保門市是提供精準的「客製化服務」。

4. 仔細分割中國市場
品牌必須仔細分割中國不同市場，以準確掌握顧客需求。以奢侈品為例，一線城市與二、三線需求不同，必須細分不同推廣策略。

【消費優惠】茲曼尼GIORMANI拓網銷　清倉優惠指定產品低至4折

【零售寒冬】零售協會：限聚令不減街上人流　惟市民削不必要消費

記者：葉泳珊

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