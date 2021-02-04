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【企業數碼管理】微軟推新平台Microsoft Viva　助企業員工協作溝通

科技 22:01 2021/02/04

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數碼化工作環境正成為勞動力新趨勢，在職學習以支援企業文化的需求亦不斷增長，微軟最新宣布推出員工體驗平台Microsoft Viva，助改善組織生產力及協作。

為了配合企業數碼轉型新趨勢，近年不少科企如Google及Workday等均推出雲端協作平台，提供團隊協作以至人才管理的功能。微軟（Microsoft）最新亦宣布推出員工體驗平台Microsoft Viva，整合旗下多款軟件的生產力、協作功能。

新冠肺炎疫情全球大流行多時，企業紛紛在新常態下實行遙距工作方案應對。微軟表示，隨著市場對遙距辦公軟件的需求持續大增，旗下的協作軟件Microsoft Teams，每日活躍用戶數已突破1.15億；Microsoft 365 用戶在上季亦創下了單日協作時間超過300億分鐘的紀錄。

事實上，近年有研究指出，員工體驗（Employee Experience, EX）成為了人力資源管理的新策略，與提升員工及企業績效息息相關。微軟亦引述分析數據指，員工體驗平台類別的市場規模約為每年3000億美元（約2.3萬億港元），涵蓋各種服務、基礎架構、數碼工具，為員工提供技術培訓等。

隨著數碼化工作環境正成勞動力新趨勢，加上在職學習以支援企業文化的需求亦增加，該企推出該員工體驗平台Viva，就集成了Microsoft 365、Microsoft Teams中的生產力及協作功能，企業可將平台直接引入工作流程，以改善員工體驗。

Microsoft 365企業副總裁Jared Spataro表示，該平台將涵蓋溝通、學習、資源分配、洞察力等方面的工具，提供4大功能包括：

  • Viva Connections，讓員工建立聯繫，用戶可以使用Microsoft 365的功能，例如具基本入口網站及企業內聯網功能的SharePoint，以了解公司動向、政策更新、建立聯繫等
  • Viva Insights，為員工提供個性化的「見解」，以平衡生產力及員工福祉
  • 提供學習管理系統的Viva Learning
  • Viva Topics，能使用AI處理客戶的Microsoft 365數據，並集成來自各種第三方服務如IT服務公司ServiceNow、雲端服務供應商Salesforce的知識，幫助員工與專家建立聯繫

此外，針對不少員工表示在疫情下加劇感到疲勞過度，微軟指，Viva Insights加入冥想App Headspace的瞑想功能與虛擬通勤工具，提醒用戶調配工作，安排休息時間紓緩壓力，幫助區分作息時間，達至工作生活平衡。

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 記者：張寶燕

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