維多利亞公園年宵市場　特別交通安排一覽

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【新冠疫苗】料最快2月底分發 世衞公布首批疫苗計劃名單
銅鑼灣及天后將實施特別交通安排，以方便市民前往在維多利亞公園舉行的年宵市場。警方提醒市民必須遵守羣組聚集及佩戴口罩的相關法例，以防止新冠肺炎傳播。
【新年大翻新！】台妹花約800元翻新住所 老舊浴室秒變文青工業風：【下一頁】
甲、行人專用區
以下行人專用區將於2月6日及7日中午12時至翌日凌晨1時，及2月8日至11日下午4時至翌日凌晨1時生效：
乙、封路
下列道路或於2月6日至10日每日上午8時至翌日凌晨1時封閉：
下列道路或於2月6日至10日每日下午4時至翌日凌晨1時封閉：
下列道路或於2月9日及10日每日下午4時至翌日凌晨1時封閉：
波斯富街以東的駱克道
波斯富街以東的謝斐道
景隆街
下列封路措施將於2月11日分階段實施：
第一階段（上午8時開始或在有需要時封閉）
第二階段（下午4時開始或在有需要時封閉）
第三階段甲部分（下午5時開始或在有需要時封閉）
第三階段乙部分（晚上7時開始或在有需要時封閉，專利巴士、專線小巴及電車除外
第四階段甲部分（晚上8時開始或在有需要時封閉）
第四階段乙部分（晚上9時開始或在有需要時封閉）
丙、交通改道
介乎電氣道與興發街的琉璃街於2月11日上午8起或在有需要時改為單程西行及不准公共小巴行駛。
下列改道措施將2月11日晚上9時或在有需要時開始實施：
丁、停車位暫停使用
所有位於封路範圍內的停車場及車輛出入口將暫停使用，直至另行通知。
位於興發街停車場的收費錶停車位編號1604至1629及所有電單車停車位將於2月6日至8日每日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用。
興發街停車場內所有停車位將於2月9日至11日每日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用。
所有位於以下道路的路旁停車位將由2月11日上午8時至翌日凌晨1時暫停使用：
上述的封閉路段
所有位於以下道路的路旁停車位將由2月11日下午2時至翌日凌晨1時暫停使用：
戊、禁止學習駕駛者使用
學習駕駛者不可在2月11日上午8時至翌日凌晨1時使用以下道路：
警方呼籲市民盡量乘搭交通工具前往年宵市場。在特別交通措施實施範圍內非法停泊的車輛，將可能在沒有事前警告的情況下被拖走或被多次票控。