Google威脅撤出澳洲 微軟: 願助廣告轉移至旗下Bing

Google早前反對澳洲計劃向數碼平台收取新聞轉載費，更揚言可能撤出當地。微軟（Microsoft）表示若Google選擇撤出，將會協助廣告轉移至旗下Bing。

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微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，上周曾與包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等內閣官員進行視像會議，席間他明確表示微軟全力支持澳洲當局立法向數碼平台收取新聞轉載費，又指微軟並不會威脅撤走澳洲。

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他指有關法案可以為消費者、企業和社會建立一個更公平及更具競爭性的數碼生態環境，微軟將進一步投資旗下產品增強競爭力。他又向當局保證，將協助小型企業將廣告，從Google轉至Bing。

根據統計數據，Google目前在澳洲的市場佔有率達9成4，Bing僅得3.6%。

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