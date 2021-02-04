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Google威脅撤出澳洲 微軟: 願助廣告轉移至旗下Bing

環球政經 17:46 2021/02/04

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Google早前反對澳洲計劃向數碼平台收取新聞轉載費，更揚言可能撤出當地。微軟（Microsoft）表示若Google選擇撤出，將會協助廣告轉移至旗下Bing。

科企擬向媒體付報酬 Google: 或停澳洲服務下一頁

微軟總裁史密斯（Brad Smith）表示，上周曾與包括澳洲總理莫里森（Scott Morrison）等內閣官員進行視像會議，席間他明確表示微軟全力支持澳洲當局立法向數碼平台收取新聞轉載費，又指微軟並不會威脅撤走澳洲。

【新聞有價】澳洲要求向新聞業「課金」 Facebook、Google強硬回應下一頁

    點擊圖片放大

他指有關法案可以為消費者、企業和社會建立一個更公平及更具競爭性的數碼生態環境，微軟將進一步投資旗下產品增強競爭力。他又向當局保證，將協助小型企業將廣告，從Google轉至Bing。

根據統計數據，Google目前在澳洲的市場佔有率達9成4，Bing僅得3.6%。

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撰文 : 馮卓謙

Google 莫里森 澳洲 Microsoft

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