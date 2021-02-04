【拜登上任】坐私人飛機拎氣候獎 克里遭共和黨人狠批

主理氣候變化問題的美國新上任氣候特使克里（John Kerry），卻被揭發去年利用家庭成員的私人飛機前往冰島獲授氣候領袖獎，而私人飛機的每位乘客碳排放量，比傳統商用飛機的逾40倍。因而被多名共和黨人批評克里的行為，與他在氣候變化上立場截然不同。

克里擔大旗阻暖化 家人卻有私人飛機狂排碳 【下一頁】

克里於去年以私人名義獲授北極圈氣候變化獎，以認同他在氣候變化問題上持續發表聲音，迫使美國當局致力解決環境問題。但其後有外媒揭發，克里搭乘家人的私人飛機前往冰島領獎，與其擔任的職使及過往言論存在衝突。

多名共和黨人批評克里的行為。參議員卡西迪 （Bill Cassidy）質問克里，為什麼所制定的氣候變化政策不適用於克里，並嘲諷他是否乘搭私人飛機是否對抗氣候變化的成功策略。

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另一名共和黨參議員科頓（Tom Cotton）亦於Twitter表示，克里不願犧牲個人舒適，乘坐私人飛機橫越地球，「是一場騙案」（What a fraud）。前北卡羅萊納州眾議員沃克（Mark Walker） 及其他共和黨人亦就克里的行為而發聲。

克里事後接受訪問時為自己的行為作辯護，指已採取措施以抵銷旅程中的碳排放。

責任編輯：郭麗明