登山者偽造登珠峰相片 被禁未來十年攀珠峰

兩名來自印度的登山者聲稱於2016年成功登上珠穆朗瑪峰獲發證書。但早前兩人被揭發所拍照片為偽造，尼泊爾即時禁止二人在未來十年攀登珠峰。

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兩人聲稱於2016年成功登珠峰頂，並提交照片證明。有人其後從多個細節，包括氧氣罩並無連接氧氣、衣服意外地整齊乾淨、配戴的太陽眼鏡並無反射雪或山的倒影等，質疑相片真偽。

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印度政府就此決定抽起獎項，並要求尼泊爾旅遊部展開調查。最後發現，兩人當時在距離頂峰約2,000尺的「死亡地帶」，獲嚮導告知氧氣供應不足登頂，加上體力不足，最後在未登頂的情況下已經下山。

印度公民若成功登珠峰，將可獲國家獎勵，包括晉升機會和終身福利。故此近年有多人訛稱自己成功登上珠峰山頂事件，其後尼泊爾當局訂明，所有偽造證明的登山者，將禁止攀登國內所有山峰。

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