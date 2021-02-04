【緬甸政變】聯合國秘書長：將動員國際施壓 令政變不會成功

緬甸軍方政府周一（1日）拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人，發動軍事政變。聯合國周三（3日）表示，聯合國將動員國際向緬甸軍方施壓，「確保」（make sure）緬甸政變絕不成功。有美國媒體分析指，西方國家制裁緬甸，或導致緬甸向中國靠攏。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres） 接受《華盛頓郵報》採訪時表示，因為他相信緬甸的選舉是正常進行的，故認為推翻人民的意願及選舉結果是絕對不能接受。

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《法新社》引述消息人士指，雖然西方國家很可能對緬甸實施制裁，但聯合國通過有針對性措施的可能性很低。

首先，西方社會對緬甸採取制裁成效有限。《華爾街日報》指，美緬雙邊貿易相對較少，在去年1至11月，美國自緬甸進口商品額僅為9.69億美元（約75.6億港元）。緬甸在美國進口國家排位中只位列70。

而且，聯合國安理會內部意見不一，難實質制裁緬甸。中國和俄羅斯代表在周二的緊急會議上要求，需要更多時間審查和討論文件，導致安理會未能在緊急會議後發表聲明。

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分析更指，西方國家的制裁，或令緬甸向中國靠攏。因為中國通過「一帶一路」計劃，和緬甸簽署了數十份協議，雙方基礎設施、貿易和能源項目遠比西方國家多。

另外，政變中被拘捕的昂山素姬，亦因曾替軍方辯護羅興亞人滅族事件，令緬甸被西方國家疏遠。荷蘭外相布洛克（Stef Blok）日前Twitter促請軍方釋放所有民選政治人物時，都不提昂山素姬名字。

責任編輯：李俊儀