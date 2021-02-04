【新世界口罩】新世界推賀年限量版口罩每盒30片定價120元　辦「你買一盒，我捐一包」慈善活動

▲ 新世界推出酒紅及木藍兩款限量版盒裝口罩。

疫情持續逾一年，新世界發展（00017）趁農曆新年及情人節將至，推出酒紅及木藍兩款限量版盒裝口罩，即日起至2月22日於K11 Design Store及快達票的網站接受訂購。市民每購買一盒口罩，新世界將捐出一包口罩予非牟利機構「基督教勵行會」，以「你買一盒，我捐一包」共創善舉。

新世界是次推出的酒紅及木藍色成人口罩，由集團在香港自設的生產線製造，並獲國際檢測機構認證，達ASTM二級標準，每盒30片，每片口罩均有獨立包裝，定價120元。新世界在今次限時網購中，實行「你買一盒，我捐一包」行動，市民訂購一盒新世界口罩，集團就會向基督教勵行會捐出一包口罩（每包5片），由該會轉贈予有需要的基層人士。

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新世界口罩除可在尖沙咀K11 MUSEA、K11、荃灣D‧PARK愉景新城等零售點購買外，亦已在中環新世界大廈、北角甲級商廈K11 ATELIER King’s Road、旺角商場THE FOREST、觀塘商廈KOHO、淺水灣商場The Pulse選購，中環萬年大廈也會設置自助售賣機；不同顏色口罩每包售價由14至20港元不等。

新世界過去一年除生產「香港製造」口罩，亦與16間非牟利機構合作，以「自助口罩提取機」向基層免費派發口罩。

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編輯：陳韻妍