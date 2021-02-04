  • 19°C
香港時間 : 2021204日 (四) 20:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」

股樓投資 20:15 2021/02/04

分享：

香港在2019年貧窮人口達約150萬， 不少香港人都出生在貧窮家庭，近日，就有網民在發帖，稱自己從小就在貧困家庭，長大亦改變不了小時候的習慣，感嘆「窮，真是會影響一世。」

樓主從小就在貧困家庭長大，小時候家裏需要拿綜援，直至哥哥出來工作情況才有所改善。樓主從小就知道屋企沒甚麼錢，「所以好羨慕人地可以放假全家到處去玩，甚至年年去旅行」。

【樓市熱話】冇樓等於跨代貧窮？ 網上惹熱議　網民：冇樓又冇公屋最可悲  【見下頁

樓主第一次意識到自己同啲同學家境有差距是在小一，「好記得那時候英文堂有一課是教關於玩具，老師叫我們下一堂帶一件玩具回學校與人分享。」那時候因為家境貧困，只能帶一隻「好細同殘」的膠公仔回去。但一回到學校，卻發現每位同學都帶了只能在玩具反斗城才能買到的玩具，樓主嘆：「心入面真是只有羨慕兩個字。」

長大後，樓主才發現原來貧窮對她的影響很大，「自己會知道自己家境一般而自卑，覺得自己配不上另一半。」另外又指貧窮令她很「小家」，有時候會為了「慳一蚊一毫」，而走很多間店舖「格價」，有很多必需品用舊了也不捨得換，「就像眼鏡帶了差不多兩年，鏡面花了，鏡框鬆了也不換，因為覺得還看得清。」

【貧富懸殊】疫情下股市氣氛炙熱　令富人愈富、窮人愈窮？ 【見下頁

樓主指有時都覺得自己「慳過頭」，但因為這個行為已深深咁刻在她的心裏，無法改變。

雖然樓主覺得自己「慳過頭」，但不少網民持相反意見，「懂得節儉何來係一件壞事呢，你懂得節儉怎樣也比揮霍好，對不對？」、「但我又覺得不需要自卑，節儉也可以係是優點，積極點。」

亦有網民勸喻樓主可以對自己好一點，「節儉沒有壞處，但長大了，可以讓自己舒服點」，「節儉不一定是壞事，但太節儉真是不太好，有能力絕對不用捨不得，可以對自己好點，太過節儉最後只係變了寒酸。」

其他網民回應：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 

責任編輯：黃苑筠

 

 

香港 貧富懸殊

上一篇文章

維多利亞公園年宵市場　特別交通安排一覽

下一篇文章

【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
換領新智能身份證時間表出爐　1973至1976年出生人士22日起可申請
換領新智能身份證時間表出爐　1973至1976年出生人士22日起可申請
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？
【 遊戲驛站GME】10歲男童兩年前獲母贈10股GME　320美元沽出勁賺52倍　非裔媽媽如何教仔理財？