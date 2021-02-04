【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」

香港在2019年貧窮人口達約150萬， 不少香港人都出生在貧窮家庭，近日，就有網民在發帖，稱自己從小就在貧困家庭，長大亦改變不了小時候的習慣，感嘆「窮，真是會影響一世。」

樓主從小就在貧困家庭長大，小時候家裏需要拿綜援，直至哥哥出來工作情況才有所改善。樓主從小就知道屋企沒甚麼錢，「所以好羨慕人地可以放假全家到處去玩，甚至年年去旅行」。

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樓主第一次意識到自己同啲同學家境有差距是在小一，「好記得那時候英文堂有一課是教關於玩具，老師叫我們下一堂帶一件玩具回學校與人分享。」那時候因為家境貧困，只能帶一隻「好細同殘」的膠公仔回去。但一回到學校，卻發現每位同學都帶了只能在玩具反斗城才能買到的玩具，樓主嘆：「心入面真是只有羨慕兩個字。」

長大後，樓主才發現原來貧窮對她的影響很大，「自己會知道自己家境一般而自卑，覺得自己配不上另一半。」另外又指貧窮令她很「小家」，有時候會為了「慳一蚊一毫」，而走很多間店舖「格價」，有很多必需品用舊了也不捨得換，「就像眼鏡帶了差不多兩年，鏡面花了，鏡框鬆了也不換，因為覺得還看得清。」

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樓主指有時都覺得自己「慳過頭」，但因為這個行為已深深咁刻在她的心裏，無法改變。

雖然樓主覺得自己「慳過頭」，但不少網民持相反意見，「懂得節儉何來係一件壞事呢，你懂得節儉怎樣也比揮霍好，對不對？」、「但我又覺得不需要自卑，節儉也可以係是優點，積極點。」

亦有網民勸喻樓主可以對自己好一點，「節儉沒有壞處，但長大了，可以讓自己舒服點」，「節儉不一定是壞事，但太節儉真是不太好，有能力絕對不用捨不得，可以對自己好點，太過節儉最後只係變了寒酸。」

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責任編輯：黃苑筠