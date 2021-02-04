【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....

快手科技（新上市編號：01024）暗盤尤如火箭般一開市便升逾2倍，惟正當暗盤價升勢凌厲之際，竟突然帶來一個惡耗，就是在交易期間，本港新股暗盤三大交易場之一的輝立因出現系統故障，需要暫停暗盤買賣服務，亦因此累及致富、華泰等券商也要暫停暗盤交易，想在這些平台透過暗盤沽貨的投資者，可能只能望門輕嘆了！至於富途及耀才暗盤平台則正運作。

快手科技1024暗盤曾一度升2.6倍至421元 在高位沽出一手帳面淨袋3.6萬，見【下一頁】

根據富途交易平台，快手暗盤最高曾較招股價115元升逾26倍，高見412元，隨後股價略回落，有近２倍升幅，現時報344.8元。以快手科技每股定價115元，上市時市值達4724億元，若快手科技升幅逾兩倍，市值將近1.5萬億元。至於在輝立交易平台，快手暗盤則高開1倍，升至230元，最高曾280元。

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記者：張以正